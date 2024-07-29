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Новое решение Т1 Иннотех упростит процесс управления закупками

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Иннотех, ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, работает над созданием SRM-платформы Энва.Закупки для автоматизации управления закупками. Пилотное тестирование программного продукта проходит на трех площадках, включая крупные российские финансовые и ИТ-компании.

Актуальное модульное решение Энва.Закупки позволяет бизнесу и госсектору агрегировать все данные обо всех процедурах в единый центр закупок, а также помогает в соблюдении требований законодательства (223-ФЗ). В интерфейсе платформы пользователям доступны цифровые сервисы по проведению закупок и заседаний коллегиальных органов, управлению договорами и многие другие. Разработанные коннекторы позволяют ускорить интеграции с внешними и внутренними системами и реализовать бесшовный переход для пользователей решения. Разработка подстраивается под потребности организаций: Энва.Закупки поставляется с преднастроенным процессом, но позволяет адаптировать его под особенности организации без разработки.

"Сегодня многие отрасли экономики сфокусированы на импортозамещении и цифровизации. Эти тенденции прослеживаются в том числе в функции закупок и снабжения. Такие решения, как Энва.Закупки, позволяют сделать управление закупками простым и прозрачным, что прямо влияет на эффективность деятельности предприятий. Решение построено на современном технологическом стеке, а в основе разработки лежит удобный, экономичный и быстрый BPM-движок Camunda на базе Open Source. За счет этого система получается гибкой и удобной в использовании, ее можно легко поддерживать, развивать и расширять в зависимости от потребностей компании. Мы уверены, что пилотное тестирование продукта покажет высокие результаты, и ПО будет востребовано на российском рынке", — прокомментировал Станислав Обухов, директор дивизиона технологических и внутренних процессов Т1 Иннотех.

В ближайшем будущем Т1 Иннотех планирует расширить аналитические возможности платформы и разработать инструмент, где закупщикам будет доступна вся информация по приобретенным у поставщиков товарам с детальными характеристиками и ценами в разрезе регионов и поставщиков.

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