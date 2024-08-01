Самарская область в топ-10 регионов с наибольшей долей безаварийных водителей

Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшей долей водителей, имеющих скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Таких автолюбителей в области 37,9%, и это девятый показатель по стране.
Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. зафиксирована в Москве — 48,8%, на втором месте Санкт-Петербург — 45,3%. Также высокая доля безаварийных автовладельцев отмечена в Московской области — 43,6%, в Ленинградской области — 42,7% и в Пермском крае — 42,5%.
Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Республике Дагестан — всего 4,5%. В Чеченской республике их 5,5%, в Республике Тыва — 6,1% и в Республике Ингушетия — 6,2%.
"В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 33,2%, что значит, что треть автовладельцев страны не становились виновниками ДТП последние десять лет. Такой показатель, как доля безаварийных водителей в регионе, также характеризует ситуацию на дорогах региона в целом. Если доля аккуратных автовладельцев в регионе низка, это означает, что в нем существует проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо в регионе присутствуют высокие риски мошеннических действий. Из-за этого для автовладельцев таких регионов полис ОСАГО стоит дороже", — пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.