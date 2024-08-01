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Самарская область в топ-10 регионов с наибольшей долей безаварийных водителей Президент присвоил самарской 30-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской Синоптики спрогнозировали град в Самарской области В Самаре на ряде улиц ограничат движение из-за ремонта на теплосетях В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России

Общество

Самарская область в топ-10 регионов с наибольшей долей безаварийных водителей

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшей долей водителей, имеющих скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Таких автолюбителей в области 37,9%, и это девятый показатель по стране.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. зафиксирована в Москве — 48,8%, на втором месте Санкт-Петербург — 45,3%. Также высокая доля безаварийных автовладельцев отмечена в Московской области — 43,6%, в Ленинградской области — 42,7% и в Пермском крае — 42,5%.

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Республике Дагестан — всего 4,5%. В Чеченской республике их 5,5%, в Республике Тыва — 6,1% и в Республике Ингушетия — 6,2%.

"В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 33,2%, что значит, что треть автовладельцев страны не становились виновниками ДТП последние десять лет. Такой показатель, как доля безаварийных водителей в регионе, также характеризует ситуацию на дорогах региона в целом. Если доля аккуратных автовладельцев в регионе низка, это означает, что в нем существует проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо в регионе присутствуют высокие риски мошеннических действий. Из-за этого для автовладельцев таких регионов полис ОСАГО стоит дороже", — пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

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