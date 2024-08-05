"Росгосстрах": каждый десятый участник ДТП тратит на ремонт более 100 тыс. рублей

Каждый пятый российский автомобилист (22%) за последние три года хоть раз да попадал в дорожно-транспортное происшествие, у 17% из них машины получили при этом серьезные повреждения, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса.
Наиболее распространенными последствиями аварий стали повреждения элементов кузова разной степени тяжести, с ними столкнулись 75% респондентов.
Также в числе частых последствий ДТП респонденты отметили:
- повреждение крыла автомобиля — 8%;
- повреждение бампера — 7%;
- повреждение двигателя, трансмиссии или другой важной части — 5%;
- повреждение капота — 3%;
- повреждение фары — 2%.
Результаты опроса показали, что более опытные водители реже становятся участниками ДТП. Так, за последние годы лишь 3% водителей со стажем более восьми лет попадали в аварию. Интересно, что у опытных автомобилистов при этом машины страдают в авариях сильнее, чем у новичков —— 43% водителей со стажем более восьми лет отметили, что последствия ДТП были серьезными.
Из тех, кто водит машину 6-8 лет, участниками ДТП становились 15% автомобилистов. Среди респондентов с опытом вождения 3-5 лет доля участников ДТП составила 23%, а среди водителей-новичков, управляющих автомобилем менее двух лет, — целых 36%.
На вероятность попасть в аварию влияет, как выяснилось, не только водительский стаж, но и возраст автовладельца. Чаще всех участниками ДТП становятся молодые люди в возрасте 18-25 лет —— 44% опрошенных данной возрастной группы попадали в дорожно-транспортные происшествия в последние три года.
За последние три года треть автовладельцев также столкнулись с техническими неисправностями и поломками автомобиля, не связанными с ДТП. Половина из них рассказали о проблемах с аккумулятором, 37% пожаловались на неисправность системы охлаждения, 18% — на неисправность подвески или рулевого управления. Среди других распространенных технических проблем (на этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа) были отмечены:
- нерабочие световые приборы — 15%;
- неисправность системы зажигания — 10%;
- неисправность электрики — 8%;
- неисправность топливной системы — 7%;
- неисправность тормозной системы — 4%;
- неисправные стеклоочистители — 2%.
В совокупности каждый десятый респондент, столкнувшийся с технической неисправностью или повреждением авто после ДТП, потратил на ремонт машины более 50 тыс. рублей. При этом траты водителей, попадавших в аварии, были более существенными. Каждому пятому из них (22%) пришлось вложить в восстановление своего автомобиля от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, еще 5% потратили 100-150 тыс. рублей, 2% —— 150-300 тыс. рублей и столько же —— более 300 тыс. рублей.
Расходы водителей, столкнувшихся с поломками машин, не связанными с ДТП, оказались меньше. Так, в этой группе только 6% респондентов потратили на ремонт более 50 тыс. рублей (5% —— 50-100 тыс. рублей и 1% —— 100-150 тыс. рублей). Почти две трети опрошенных (63%) ограничились суммами в 10-30 тыс. рублей, а 9% —— в 30-50 тыс. рублей. Каждому пятому (22%) ремонт обошелся в сумму до 10 тыс. рублей.
"Этот опрос очень наглядно показал, что сегодня затраты автомобилистов на устранение последствий ДТП гораздо выше, чем ремонт появляющихся в процессе эксплуатации неисправностей, к тому же для новых машин их можно устранить по гарантии. Мы не видим тенденции к снижению стоимости запчастей — особенно кузовных элементов, которые чаще всего и получают повреждения во время столкновений на дорогах, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — В такой ситуации по понятным причинам повышается потребительская стоимость полиса каско, который позволяет переложить на страховую компанию все заботы по организации ремонта машины. В ходе нашего опроса 44% водителей сообщили, что уже имеют договор добровольного автострахования. Ожидаемо оформляют его чаще всего сразу после приобретения машины — так ответили 25% респондентов. Еще 14% купили каско через какое-то время после покупки, а 5% прямо сообщили, что стимулом для страхования стали расходы, с которыми они столкнулись после поломки или повреждения автомобиля".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.