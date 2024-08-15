В Самарской области более 334 тыс. школьников посещают кружки и секции

Впереди начало учебного года, а значит самое время выбрать кружок или секцию для вашего ребенка, ведь школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система и эффективны только тогда, когда они реализуются совместно. Сегодня по национальному проекту "Образование" создано уже более 17,7 тыс. бесплатных центров и около 1,5 млн новых мест дополнительного образования.

В Самарской области по национальному проекту "Образование" создано 2 организации — Детский технопарк Кванториум (2000 мест), мобильный технопарк Кванториум (1100 мест). Всего появилось 20 767 новых мест дополнительного образования. Кружки и секции посещают более 334 000 школьников. Два педагога из Самарской области представят регион в финале Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" — главного педагогического конкурса системы дополнительного образования детей. Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР "Общение поколений" г. о. Самара. Козловская Карина выступит в номинации "Профессиональный дебют в дополнительном образовании". А Сафронова Ольга, педагог дополнительного образования МБОУДО ДТДМ г. о. Тольятти, выступит в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами".

"Система дополнительного образования в нашей стране играет важнейшую роль и помогает школьникам максимально раскрыть свой потенциал, таланты и познакомиться с различными направлениями для успешного будущего и выбора профессии. Идет активная последовательная работа, чтобы центры дополнительного образования были доступны для каждого ребенка. Сегодня создано уже более 17 тысяч центров, в которых ребята могут бесплатно изучать самые перспективные направления", — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Дополнительное образование — чрезвычайно важный сегмент всей системы отечественного образования, который сегодня, благодаря государственной поддержке, развивается и совершенствуется, предоставляя миллионам детей возможность обучаться по уникальным образовательным программам, разработанным педагогами и методистами, стремящимися создать условия для развития детей, реализуя при этом свой профессиональный и личностный потенциал.

Самыми популярными направлениями дополнительного образования остаются программы социально-гуманитарной направленности, эти кружки и секции выбрали более 7 млн школьников, а 6 млн детей активно занимаются художественным творчеством. Важно отметить, что в прошлом учебном году был побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков. Впервые число записавшихся на эти кружки ребят составило почти 3 млн: более 2,8 млн школьников выбрали техническую направленность, более 2,9 млн детей — естественнонаучную.

Причины роста популярности — расширение сети бесплатных центров дополнительного образования детей, доступность и качество образовательных программ.

По нацпроекту "Образование" по всей стране на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах продолжают открываться центры "Точка роста", которые помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях. Сегодня для юных жителей малых населенных пунктов доступны уже более 17 тыс. центров "Точка роста". В Самарской области с 2019 года в открыта 261 "Точка роста", в них занимаются более 82 тысяч школьников. В этом году в школах Самарской области появится еще 67 "Точек роста" естественно-научной и технологической направленностей.

Открываются детские технопарки "Кванториум". Это новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет. Здесь для ребят доступно 14 направлений обучения (квантумов). Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки по всей стране. Сегодня работает уже более 365 детских технопарков "Кванториум". К концу 2024 года число "Кванториумов" достигнет 496.

В центрах цифрового образования "IT-куб" ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения. В стране созданы и работают более 260 центров цифрового образования "IT-куб", а в 2024 году их число достигнет 340. В Самарской области работает 2 центра цифрового образования "IT-куб", в 2024 будет открыт еще 1.

Также на базе вузов работают центры научного образования детей "Дом научной коллаборации" (ДНК), предоставляющие школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования. Самарская область была в числе первых 12 субъектов России, где открылся "Дом научной коллаборации". Центры "Дом научной коллаборации" нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потенциал вуза. Сейчас таких центров 30.

По нацпроекту "Образование" в регионах России развивается сеть центров для одаренных детей и молодежи "Мини-Сириус" — их уже 76, а до конца года их число увеличится до 85. Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра "Сириус" и будут созданы во всех регионах России. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

Кроме того, в более чем 38 тыс. образовательных учреждений организованы школьные театры и спортивные клубы.