В Кировском районе горели сарай и дом

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В воскресенье, 18 августа, в 16:35 на ул. Лесной 4 линия в Кировском районе горел сарай и частично поврежден дом, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp