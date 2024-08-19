Школьников Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции "Торопец. Возрождение русской культуры"

С 29 августа по 16 сентября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Торопец. Возрождение русской культуры", приуроченная к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города.
Торопец — один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список "Исторические поселения России", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 815.
Малое торопецкое городище считается самым высоким рукотворным насыпным сооружением в Европе. Его высота не менее 11 метров над водой. Размеры 95 на 70 метров. На этом холме стояли кремль и Георгиевский храм, где и произошло венчание Александра Невского. Торопчане очень берегут историческую память о событиях прошлого и известных жителях своего города.
Школьники со всех уголков России смогут принять участие в акции в двух номинациях: "Я — экскурсовод" и "Культурный маршрут по Торопцу".
Для участия в номинации "Я — экскурсовод" ребятам необходимо записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия города. После чего оставить заявку в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ" с предоставлением ссылки на видеоролик на Яндекс.диск.
А тем школьникам, кто решит участвовать в номинации "Культурный маршрут по Торопцу", будет предложено создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого молодые люди при подаче заявки должны будут подготовить презентацию и загрузить ее в формате PDF в своих личных кабинетах на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Более подробная информация об акции размещена на портале "Культурадляшкольников.РФ".
По итогам акции члены жюри выберут 30 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание — вот приоритетные задачи межведомственного культурнообразовательного проекта "Культура для школьников". Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.