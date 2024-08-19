Школьников Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции "Торопец. Возрождение русской культуры"

С 29 августа по 16 сентября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Торопец. Возрождение русской культуры", приуроченная к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города.

Торопец — один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список "Исторические поселения России", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 815.

Малое торопецкое городище считается самым высоким рукотворным насыпным сооружением в Европе. Его высота не менее 11 метров над водой. Размеры 95 на 70 метров. На этом холме стояли кремль и Георгиевский храм, где и произошло венчание Александра Невского. Торопчане очень берегут историческую память о событиях прошлого и известных жителях своего города.

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в акции в двух номинациях: "Я — экскурсовод" и "Культурный маршрут по Торопцу".

Для участия в номинации "Я — экскурсовод" ребятам необходимо записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия города. После чего оставить заявку в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ" с предоставлением ссылки на видеоролик на Яндекс.диск.

А тем школьникам, кто решит участвовать в номинации "Культурный маршрут по Торопцу", будет предложено создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого молодые люди при подаче заявки должны будут подготовить презентацию и загрузить ее в формате PDF в своих личных кабинетах на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Более подробная информация об акции размещена на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам акции члены жюри выберут 30 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание — вот приоритетные задачи межведомственного культурнообразовательного проекта "Культура для школьников". Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.