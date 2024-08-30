Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области

Самарскую область с деловым визитом посетила делегация вьетнамской сельскохозяйственной компании. В течение пяти дней иностранные гости знакомились с инвестиционным потенциалом региона, возможностями особой экономической зоны "Тольятти", а также с проектами в сфере сельского хозяйства, которые реализуются на территории Самарской области.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для инвесторов. "Инвестклимат — это про доверие бизнеса к региону, к власти", — отмечал ранее врио губернатора.

Основной интерес для вьетнамской компании представляют животноводческие комплексы. Одним из пунктов программы стало посещение СХП "Покровское" в Борском районе. Это действующее растениеводческое хозяйство, учредителем которого является Корпорация развития Самарской области.

Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участи сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.

"Широкий набор мер государственной поддержки, перспективы развития молочного животноводства и отрасли по переработке молока в Самарской области заинтересовали представителей вьетнамской компании. Переговоры прошли открыто и насыщено. Мы договорились поддерживать коммуникацию на рабочем уровне и организовать еще одну встречу после изучения вьетнамскими коллегами всех предоставленных нашей стороной материалов" — отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.

Итоги визита иностранной делегации стороны подвели в четверг, 29 августа. Вместе с представителями Корпорации развития Самарской области, Агентства по привлечению инвестиций и регионального Минсельхоза участники встречи обсудили перспективы сотрудничества.

Представители вьетнамского бизнеса высоко оценили инвестиционные возможности, созданные в Самарской области. Так, в особой экономической зоне "Тольятти" резиденты получают готовые земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями, налоговые и таможенные льготы, удобную логистику и возможность отгружать продукцию по железной дороге.

"Очень важно и показательно, что иностранным инвесторам даже в условиях санкционного давления интересна Самарская область. Со своей стороны мы готовы их сопровождать, подбирать специальные налоговые режимы и инвестплощадки, содействовать в привлечении федеральных инструментов поддержки", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.