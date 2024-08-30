Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области

Самарскую область с деловым визитом посетила делегация вьетнамской сельскохозяйственной компании. В течение пяти дней иностранные гости знакомились с инвестиционным потенциалом региона, возможностями особой экономической зоны "Тольятти", а также с проектами в сфере сельского хозяйства, которые реализуются на территории Самарской области.
Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для инвесторов. "Инвестклимат — это про доверие бизнеса к региону, к власти", — отмечал ранее врио губернатора.
Основной интерес для вьетнамской компании представляют животноводческие комплексы. Одним из пунктов программы стало посещение СХП "Покровское" в Борском районе. Это действующее растениеводческое хозяйство, учредителем которого является Корпорация развития Самарской области.
Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участи сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.
"Широкий набор мер государственной поддержки, перспективы развития молочного животноводства и отрасли по переработке молока в Самарской области заинтересовали представителей вьетнамской компании. Переговоры прошли открыто и насыщено. Мы договорились поддерживать коммуникацию на рабочем уровне и организовать еще одну встречу после изучения вьетнамскими коллегами всех предоставленных нашей стороной материалов" — отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.
Итоги визита иностранной делегации стороны подвели в четверг, 29 августа. Вместе с представителями Корпорации развития Самарской области, Агентства по привлечению инвестиций и регионального Минсельхоза участники встречи обсудили перспективы сотрудничества.
Представители вьетнамского бизнеса высоко оценили инвестиционные возможности, созданные в Самарской области. Так, в особой экономической зоне "Тольятти" резиденты получают готовые земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями, налоговые и таможенные льготы, удобную логистику и возможность отгружать продукцию по железной дороге.
"Очень важно и показательно, что иностранным инвесторам даже в условиях санкционного давления интересна Самарская область. Со своей стороны мы готовы их сопровождать, подбирать специальные налоговые режимы и инвестплощадки, содействовать в привлечении федеральных инструментов поддержки", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!