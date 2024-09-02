В Самаре появился первый инженерно-метрологический класс

2 сентября в самарской школе №76 открыли первый в регионе инженерно-метрологический класс. Проект планируется реализовывать в рамках дополнительного профессионального образования и проектной деятельности.
МБОУ "Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н." первая в Самарской области вошла в проект Метрологического образовательного кластера Росстандарта, подписав соглашение о сотрудничестве с ФБУ "Самарский ЦСМ". Сам проект реализуется в России с 2021 г. и своей главной целью заявляет подготовку нового поколения инженеров-метрологов, которые призваны обеспечивать технологический суверенитет.
Сегодня образовательный кластер представлен уже в 23 регионах России. В Самарской области готовятся войти в работу этого проекта еще две школы и поддерживают все опорные вузы региона.
Как отметил региональный координатор Метрологического образовательного кластера Росстандарта Анатолий Новиков, сейчас в пилотном проекте предполагается отработать формы взаимодействия, дать необходимый багаж знаний и познакомить с метрологией, стандартизацией и сертификацией.
В рамках реализации проекта запланированы не только лекции и лабораторные занятия, но и экскурсии в ЦСМ, вузы-партнеры и на предприятия, участие в конкурсах и олимпиадах, включая международные, и, конечно же, разработка своих собственных проектов "стандартов будущего". Первые занятия пройдут уже на этой неделе.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.