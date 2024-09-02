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Образование Общество

В Самаре появился первый инженерно-метрологический класс

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 сентября в самарской школе №76 открыли первый в регионе инженерно-метрологический класс. Проект планируется реализовывать в рамках дополнительного профессионального образования и проектной деятельности.

Фото: предоставлено ФБУ "Самарский ЦСМ"

МБОУ "Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н." первая в Самарской области вошла в проект Метрологического образовательного кластера Росстандарта, подписав соглашение о сотрудничестве с ФБУ "Самарский ЦСМ". Сам проект реализуется в России с 2021 г. и своей главной целью заявляет подготовку нового поколения инженеров-метрологов, которые призваны обеспечивать технологический суверенитет.

Сегодня образовательный кластер представлен уже в 23 регионах России. В Самарской области готовятся войти в работу этого проекта еще две школы и поддерживают все опорные вузы региона.

Как отметил региональный координатор Метрологического образовательного кластера Росстандарта Анатолий Новиков, сейчас в пилотном проекте предполагается отработать формы взаимодействия, дать необходимый багаж знаний и познакомить с метрологией, стандартизацией и сертификацией.

В рамках реализации проекта запланированы не только лекции и лабораторные занятия, но и экскурсии в ЦСМ, вузы-партнеры и на предприятия, участие в конкурсах и олимпиадах, включая международные, и, конечно же, разработка своих собственных проектов "стандартов будущего". Первые занятия пройдут уже на этой неделе.

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