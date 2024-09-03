На предприятии пищепрома в Волжском районе трудились мигранты

В ходе профилактического рейда в помещениях по производству продуктов питания в Волжском районе выявлено семь иностранных граждан, трудившихся на территории РФ без разрешения (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ), сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Они привлечены к административной ответственности.

Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя, сотрудниками полиции составлено семь протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

По результатам рассмотрения материалов, собранными полицейскими, работодателю иностранных граждан Волжским районным судом Самарской области назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.