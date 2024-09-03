На предприятии пищепрома в Волжском районе трудились мигранты

В ходе профилактического рейда в помещениях по производству продуктов питания в Волжском районе выявлено семь иностранных граждан, трудившихся на территории РФ без разрешения (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ), сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Они привлечены к административной ответственности.
Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя, сотрудниками полиции составлено семь протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).
По результатам рассмотрения материалов, собранными полицейскими, работодателю иностранных граждан Волжским районным судом Самарской области назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!