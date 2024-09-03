"Т Плюс" поддержала федеральный образовательный проект "Профессионалитет"

В Строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева открыл свои двери образовательно-производственный кластер, реализованный в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Благодаря ему в этом учебном году 75 студентов-электриков будут обучаться под патронажем Самарского филиала "Т Плюс".
Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 58 регионах страны. Его ключевой задачей является интеграция колледжей и организаций реального сектора экономики для повышения интенсивности и эффективности профессиональной подготовки студентов.
"Большая энергетика сегодня заинтересована в молодых кадрах, выпускниках профильных учебных заведений, которые потребуют минимального времени для адаптации на производстве. Проект "Профессионалитет" дает нам возможность начать работу с будущим специалистом уже на стадии обучения, формируя программу под запросы работодателя и обеспечивая прохождение практики на действующих предприятиях, а, по сути, месте будущего трудоустройства", — отметил заместитель главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" по генерации Александр Кузнецов.
В рамках "Профессионалитета" в СЭК им. П. Мачнева создано восемь лабораторий и образовательных зон по различным видам работ — от строительных до электротехнических. В перспективе планируется открытие специализированной теплоэнергетической лаборатории "Т Плюс".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.