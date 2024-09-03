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Образование Общество

"Т Плюс" поддержала федеральный образовательный проект "Профессионалитет"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева открыл свои двери образовательно-производственный кластер, реализованный в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Благодаря ему в этом учебном году 75 студентов-электриков будут обучаться под патронажем Самарского филиала "Т Плюс".

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 58 регионах страны. Его ключевой задачей является интеграция колледжей и организаций реального сектора экономики для повышения интенсивности и эффективности профессиональной подготовки студентов.

"Большая энергетика сегодня заинтересована в молодых кадрах, выпускниках профильных учебных заведений, которые потребуют минимального времени для адаптации на производстве. Проект "Профессионалитет" дает нам возможность начать работу с будущим специалистом уже на стадии обучения, формируя программу под запросы работодателя и обеспечивая прохождение практики на действующих предприятиях, а, по сути, месте будущего трудоустройства", — отметил заместитель главного инженера Самарского филиала "Т Плюс" по генерации Александр Кузнецов.

В рамках "Профессионалитета" в СЭК им. П. Мачнева создано восемь лабораторий и образовательных зон по различным видам работ — от строительных до электротехнических. В перспективе планируется открытие специализированной теплоэнергетической лаборатории "Т Плюс".

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