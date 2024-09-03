В Сызрани подрядчик не смог закончить капремонт школы к 1 сентября

В Сызрани возбудили административные дела из-за срыва сроков капремонта школы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее подрядчик из Тольятти ООО "Альтстрой" получил муниципальный контракт на капитальный ремонт здания школы № 12 в Сызрани. Однако завершить работы в указанный в договоре срок "Альтстрой" не успел. В результате школу не ввели в эксплуатацию, образовательный процесс не начался, а учеников расформированы по другим учебным заведениям.

В отношении директора и юридического лица ООО "Альтстрой" возбудили административные дела о неисполнении условий контракта и причинении тем самым вреда интересам общества и государства.