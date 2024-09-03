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Образование Общество

В Сызрани подрядчик не смог закончить капремонт школы к 1 сентября

СЫЗРАНЬ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбудили административные дела из-за срыва сроков капремонта школы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее подрядчик из Тольятти ООО "Альтстрой" получил муниципальный контракт на капитальный ремонт здания школы № 12 в Сызрани. Однако завершить работы в указанный в договоре срок "Альтстрой" не успел. В результате школу не ввели в эксплуатацию, образовательный процесс не начался, а учеников расформированы по другим учебным заведениям.

В отношении директора и юридического лица ООО "Альтстрой" возбудили административные дела о неисполнении условий контракта и причинении тем самым вреда интересам общества и государства.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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