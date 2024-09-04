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Сызранский школьный музей стал лауреатом конкурса "Солдаты Великого Отечества"

СЫЗРАНЬ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский конкурс "Солдаты Великого Отечества" прошел в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" среди музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, вузов и ссузов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Участниками конкурса "Солдаты Великого Отечества" стали более 1400 образовательных учреждений страны. В финал вышло 89 музеев, соревнующихся в трех номинациях: "Лучший городской музей", "Лучший сельский музей", "Лучший музей вуза".

Победителем конкурса в номинации "Лучший сельский музей" стал школьный музей из села Исаклы. Конкурсная комиссия и эксперты Минпросвещения не могли не отметить работу в этом направлении ряда музеев. И еще один школьный музей из Самарской области стал лауреатом конкурса — музей Боевой Славы 22 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина города Сызрань.

Это уже не первая победа музея. В прошлом году активисты музея стали лидерами окружного проекта "Герои Отечества" — в номинации "Лучший музей" школьников и педагогов отметили за лучшую экспозицию.

"Участие в конкурсах, особенно когда это участие результативное, мотивирует на дальнейшую работу, — рассказала руководитель музея Лусине Вартанян. — Тем более сертификаты победителя дают право на материальную поддержку, которую мы обязательно направим на развитие музея".

В экспозиции музея сегодня находятся подлинные документы, письма, личные вещи бойцов, участников Великой Отечественной войны, выпускников школы — участников войны в Афганистане, бойцов специальной военной операции.

"Это память о наших земляках, поделился старшеклассник Дмитрий Чуянов. — За каждым подвигом — история целой жизни, и пока мы помним, живы и участники этих историй, которые отдали Родине и нам самое дорогое — свою жизнь".

Напомним, что музей Боевой Славы создан по инициативе коллектива школы № 4, Совета ветеранов города Сызрани, Совета ветеранов 22 ОБ ВНОС 8 мая 1982 года, накануне очередной годовщины Победы советских войск над фашизмом. А музеи-финалисты конкурса "Солдаты Великого Отечества" получат гранты от "Единой России" для своего дальнейшего развития.

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