Сызранский школьный музей стал лауреатом конкурса "Солдаты Великого Отечества"

Всероссийский конкурс "Солдаты Великого Отечества" прошел в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" среди музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, вузов и ссузов.
Участниками конкурса "Солдаты Великого Отечества" стали более 1400 образовательных учреждений страны. В финал вышло 89 музеев, соревнующихся в трех номинациях: "Лучший городской музей", "Лучший сельский музей", "Лучший музей вуза".
Победителем конкурса в номинации "Лучший сельский музей" стал школьный музей из села Исаклы. Конкурсная комиссия и эксперты Минпросвещения не могли не отметить работу в этом направлении ряда музеев. И еще один школьный музей из Самарской области стал лауреатом конкурса — музей Боевой Славы 22 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина города Сызрань.
Это уже не первая победа музея. В прошлом году активисты музея стали лидерами окружного проекта "Герои Отечества" — в номинации "Лучший музей" школьников и педагогов отметили за лучшую экспозицию.
"Участие в конкурсах, особенно когда это участие результативное, мотивирует на дальнейшую работу, — рассказала руководитель музея Лусине Вартанян. — Тем более сертификаты победителя дают право на материальную поддержку, которую мы обязательно направим на развитие музея".
В экспозиции музея сегодня находятся подлинные документы, письма, личные вещи бойцов, участников Великой Отечественной войны, выпускников школы — участников войны в Афганистане, бойцов специальной военной операции.
"Это память о наших земляках, поделился старшеклассник Дмитрий Чуянов. — За каждым подвигом — история целой жизни, и пока мы помним, живы и участники этих историй, которые отдали Родине и нам самое дорогое — свою жизнь".
Напомним, что музей Боевой Славы создан по инициативе коллектива школы № 4, Совета ветеранов города Сызрани, Совета ветеранов 22 ОБ ВНОС 8 мая 1982 года, накануне очередной годовщины Победы советских войск над фашизмом. А музеи-финалисты конкурса "Солдаты Великого Отечества" получат гранты от "Единой России" для своего дальнейшего развития.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.