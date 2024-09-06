Самарские студенты смогут принять участие в ежегодном конкурсе "Именные гранты ВТБ"

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов. По результатам программы 20 лучших участников получат гранты в размере 200 000 рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие. Стать участниками программы могут студенты 33 вузов страны, в том числе Самарского государственного экономического университета.

Конкурс "Именные гранты ВТБ" традиционно проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры.

Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса, а 250 лучших участников — призы от банка. Гранты получат топ-20 участников, набравших наибольшее количество баллов.

"Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более 4 тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. Программа дает не только возможность развить свои навыки и расширить профессиональный кругозор, но и предоставляет шанс на успешное начало карьерного пути. В 2024 году 20 участников конкурса прошлых лет стали частью команды ВТБ", — сказал Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ.

Принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Полный перечень расположен на официальном сайте в правилах проведения конкурса "Именные гранты ВТБ". Заявки принимаются до 10 октября.

Подробности о программе "Именные гранты ВТБ" можно найти здесь.