Самарские студенты смогут принять участие в ежегодном конкурсе "Именные гранты ВТБ"

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс "Именные гранты ВТБ", направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов. По результатам программы 20 лучших участников получат гранты в размере 200 000 рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие. Стать участниками программы могут студенты 33 вузов страны, в том числе Самарского государственного экономического университета.
Конкурс "Именные гранты ВТБ" традиционно проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры.
Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса, а 250 лучших участников — призы от банка. Гранты получат топ-20 участников, набравших наибольшее количество баллов.
"Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более 4 тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. Программа дает не только возможность развить свои навыки и расширить профессиональный кругозор, но и предоставляет шанс на успешное начало карьерного пути. В 2024 году 20 участников конкурса прошлых лет стали частью команды ВТБ", — сказал Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ.
Принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Полный перечень расположен на официальном сайте в правилах проведения конкурса "Именные гранты ВТБ". Заявки принимаются до 10 октября.
Подробности о программе "Именные гранты ВТБ" можно найти здесь.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.