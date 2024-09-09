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Экономика и бизнес

Теперь без офшора: у "СПЗ-4" сменился собственник

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кипрская компания "Амстелин Холдингз Лимитед" больше не владеет самарским ООО "СПЗ-4". По данным ИАС Seldon.Basis, с августа новым собственником является ООО "Подшипник Эксперт".

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

"СПЗ-4" - то, что осталось от легендарного ГПЗ-4, располагавшегося на Московском шоссе. Сейчас предприятие находится на улице XXII Партсъезда, 7а. Как указано на сайте компании, оно производит шариковые подшипники для ОАО "Северсталь", ОАО "КАМАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО "ТД НЛМК" и других заказчиков. 

Четвертый подшипниковый завод основали на базе московского завода, который эвакуировали в Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. Здесь производили комплектующие сначала для танков, впоследствии - для самолетов и ракет. В 1990-е годы его, как и другие подшипниковые заводы, приватизировали. Собственником стал Игорь Швидак. В 2003 году он умер, и бизнес унаследовал его сын Александр. Сын, к сожалению, успеха не достиг, он сам, "СПЗ" и "СПЗ-9" проходят процедуру банкротства. Площадку ГПЗ-4 распродали. Теперь там строят жилые дома.

По информации ИАС Seldon.Basis, компания "Амстелин Холдингз Лимитед" значилась собственником "СПЗ-4" с 2013 года. В 2021-2023 гг. предприятие пытались обанкротить. Инициатором выступало ПАО "Балтинвестбанк". Однако суд указал на аффилированность "СПЗ-4" банку.

В материалах дела было указано, что Александр Швидак был акционером и членом совета директоров банка, а в СПЗ-4 работал в управлении в должности консультанта (советника) генерального директора по экономике и финансам. Вадим Егиазаров был советником президента "Балтинвестбанка" и членом совета директоров "СПЗ-4". А "Амстелин Холдингз Лимитед", согласно данным дела, принадлежит Дмитрию Тихонову, который также входил в совет директоров "Балтинвестбанка".

"Балтинвестбанк" был подконтролен Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. В 2015 году он обанкротился. В рамках санации кредитное учреждение выкупил АКБ "Абсолют банк".

Новый собственник официально ни с кем из вышеперечисленных лиц, судя по данным ИАС Seldon.Basis, не связан. ООО "Подшипник Эксперт" было зарегистрировано в 2017 году в Самаре, уставной капитал - 10 тыс. рублей, основной вид деятельности - оптовая неспециализированная торговля.

С 2017 по 2021 г. компанией владел Алексей Шкайдуров. У него также был бизнес по торговле автозапчастями и ремонту машин. С апреля по июнь 2021 г. собственником значилась Нина Архипенко, у которой не было и нет другого бизнеса. В 2021 г. компания полностью перешла Надежде Скрылевой, а в августе 2024 г. доли по 2% получили Александр и Полина Скрылевы. Другого бизнеса ни у кого из них нет.

Публично о смене собственника "СПЗ-4" не объявлял и объяснений не публиковал. Однако выход из зарубежных офшоров сейчас практикуют многие бизнесмены, владеющие заводами и инфраструктурными объектами. 

"Самарское обозрение" со ссылкой на собственные анонимные источники опубликовало версию, согласно которой предприятие якобы остается под контролем дяди Александра Швидака - Михаила Пинкуса (официально он входил в состав учредителей "СПЗ-4" в 2010-2013 гг.), а смена собственника была инициирована, чтобы минимизировать риски отъема бизнеса со стороны кредиторов Александра Швидака. Управляющий банкротством бизнесмена уже начал предпринимать шаги в этом направлении. Он пытается через суд получить доказательства, что Швидак владеет "Амстелин Холдингз Лимитед".

Фото предоставлено каналом "ЕЩе Самара"

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