В селе у Тольятти загорелась в движении иномарка

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Во вторник, 10 сентября, в 16:11 пожарные-спасатели ПСО 30 выехали на ул. Борковскую в с. Тимофеевка Ставропольского района, где у заезда в СНТ "Ветеран" загорелась машина, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС'.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС