В селе у Тольятти загорелась в движении иномарка

Во вторник, 10 сентября, в 16:11 пожарные-спасатели ПСО 30 выехали на ул. Борковскую в с. Тимофеевка Ставропольского района, где у заезда в СНТ "Ветеран" загорелась машина, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС'.
Hyundai Solaris загорелся на ходу. Огнеборцы удалось полностью ликвидировать возгорание в 16:33.
В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" отметили, что 32-летний водитель не пострадал. Розлива ГСМ не произошло.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !