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Пожары Происшествия

В селе у Тольятти загорелась в движении иномарка

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в 16:11 пожарные-спасатели ПСО 30 выехали на ул. Борковскую в с. Тимофеевка Ставропольского района, где у заезда в СНТ "Ветеран" загорелась машина, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС'.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Hyundai Solaris загорелся на ходу. Огнеборцы удалось полностью ликвидировать возгорание в 16:33.

В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" отметили, что 32-летний водитель не пострадал. Розлива ГСМ не произошло.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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Я видела это был не пожар, а взрыв

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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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