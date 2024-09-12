Образовательный онлайн-проект "ПАЗЛ и КОД" продолжает набор на новый учебный год

Бесплатный благотворительный образовательный онлайн-проект "ПАЗЛ и КОД", реализуемый Фондом поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры", проводит прием заявок на новый учебный год.

С 2020 г. фонд реализует социальные образовательные программы, рассчитанные на помощь детям, оказавшимся без попечительства родителей (воспитанникам детских домов) и учащимся из малонаселенных городов России, в возрасте от 14 до 17 лет. На сегодня 31 учащийся из Самарской области является участником проекта. В числе участников проекта: ГБОУ СОШ с. Екатериновка Безенчукского района, ГКУ СО "Клявлинский социальный приют для детей и подростков "Надежда", ГКУ Самарской области Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга" Самары (коррекционный), ГКУ СО "Тольяттинский социальный приют для детей и подростков "Дельфин", ГКУ СО "Чапаевский СРЦН" отделение пос. Осинки, ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник", Красноярский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс".

Цель образовательного проекта "ПАЗЛ и КОД" — профориентация в ИТ-сфере, использование доступного образования высокого уровня в качестве социального лифта. Проект нацелен на популяризацию информационных технологий среди подрастающего поколения в возрасте от 14 до 17 лет. Проект дает возможность бесплатно осваивать востребованные в ИТ-сфере навыки и профессии, способствует всестороннему развитию подростков в современном обществе.

Направление "ПАЗЛ" включает работу с воспитанниками детских домов и ориентировано на развитие мотивации, раскрытие внутреннего потенциала и формирование самодисциплины. Лучшие практики образовательных программ "ПАЗЛ" формируют осознание подростками своей ценности, уникальности и веры в собственный успех.

Для детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, в возрасте от 11 до 13 лет (учащиеся 5-7 классов) фонд реализует проект "ПАЗЛик", в рамках которого участники получат возможность познакомиться с миром ИТ-технологий в игровом формате, изучить работу компьютера, правила безопасного интернета, а также сформируют навыки критического мышления, разовьют фантазию и креативность.

Направление "КОД" рассчитано на детей из малых городов отдаленных регионов страны с населением до 100 тыс. человек и развивает у подростков профессиональную ориентацию по основным аспектам информационных технологий, глобальной цифровизации отраслей экономики, науки и социальной жизни общества. "КОД" призван заинтересовать детей миром ИТ-индустрии и помочь им определиться с профессией в этой области.

Успешно освоившие образовательный курс участники-финалисты из каждого потока бесплатно проходят ежегодную очную стажировку в Санкт-Петербурге.