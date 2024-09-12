Образовательный онлайн-проект "ПАЗЛ и КОД" продолжает набор на новый учебный год

Бесплатный благотворительный образовательный онлайн-проект "ПАЗЛ и КОД", реализуемый Фондом поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры", проводит прием заявок на новый учебный год.
С 2020 г. фонд реализует социальные образовательные программы, рассчитанные на помощь детям, оказавшимся без попечительства родителей (воспитанникам детских домов) и учащимся из малонаселенных городов России, в возрасте от 14 до 17 лет. На сегодня 31 учащийся из Самарской области является участником проекта. В числе участников проекта: ГБОУ СОШ с. Екатериновка Безенчукского района, ГКУ СО "Клявлинский социальный приют для детей и подростков "Надежда", ГКУ Самарской области Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга" Самары (коррекционный), ГКУ СО "Тольяттинский социальный приют для детей и подростков "Дельфин", ГКУ СО "Чапаевский СРЦН" отделение пос. Осинки, ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник", Красноярский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс".
Цель образовательного проекта "ПАЗЛ и КОД" — профориентация в ИТ-сфере, использование доступного образования высокого уровня в качестве социального лифта. Проект нацелен на популяризацию информационных технологий среди подрастающего поколения в возрасте от 14 до 17 лет. Проект дает возможность бесплатно осваивать востребованные в ИТ-сфере навыки и профессии, способствует всестороннему развитию подростков в современном обществе.
Направление "ПАЗЛ" включает работу с воспитанниками детских домов и ориентировано на развитие мотивации, раскрытие внутреннего потенциала и формирование самодисциплины. Лучшие практики образовательных программ "ПАЗЛ" формируют осознание подростками своей ценности, уникальности и веры в собственный успех.
Для детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, в возрасте от 11 до 13 лет (учащиеся 5-7 классов) фонд реализует проект "ПАЗЛик", в рамках которого участники получат возможность познакомиться с миром ИТ-технологий в игровом формате, изучить работу компьютера, правила безопасного интернета, а также сформируют навыки критического мышления, разовьют фантазию и креативность.
Направление "КОД" рассчитано на детей из малых городов отдаленных регионов страны с населением до 100 тыс. человек и развивает у подростков профессиональную ориентацию по основным аспектам информационных технологий, глобальной цифровизации отраслей экономики, науки и социальной жизни общества. "КОД" призван заинтересовать детей миром ИТ-индустрии и помочь им определиться с профессией в этой области.
Успешно освоившие образовательный курс участники-финалисты из каждого потока бесплатно проходят ежегодную очную стажировку в Санкт-Петербурге.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.