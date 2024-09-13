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Советы родителям: как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Покупка смартфона ребенку в начале учебного года — это не только приятный повод порадовать школьника, но и множество забот, с которыми предстоит столкнуться родителям, чтобы обезопасить чадо от киберугроз. Борис Лопатин, старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов, поделился несколькими советами, как обеспечить безопасность цифровой жизни ваших детей.

Родителям, которые впервые покупают смартфон ребенку, важно учесть правило трех Б — безопасность ребенка, безопасность персональных данных и безопасность самого гаджета. Самым первым шагом, особенно если это первый гаджет, должен стать разговор о правилах поведения и опасностях цифровых технологий. Важно объяснить ребенку, кто и как может нанести вред в социальных сетях и онлайн-играх, зачем мошенники крадут персональные данные и, конечно, сразу необходимо рассказать про важность защиты информации, которая хранится в смартфоне. Переходя к действиям, вместе с ребенком придумайте пароль для гаджета и настройте биометрию, в том числе на взрослого. Не забудьте, что стоит избегать использования одного и того же пароля для множества сервисов и приложений, а также настройте двухфакторную аутентификацию.

Одними из главных правил пользования смартфоном для ребенка может быть регулярное обновление приложений и запрет на их самостоятельное скачивание. Важно объяснить, что вредоносные приложения часто скрываются под бесплатными играми. Дополнительным уровнем контроля может стать установка на детском смартфоне антивируса, который защитит от фишинга, программ-вымогателей и др.

Сегодня технологии позволяют удаленно следить за действиями ребенка в сети. Это возможно с помощью функций родительского контроля. Его основные задачи — блокировка неприемлемого контента, снижение риска зависимости, ограничения на установку приложений. С его помощью вы всегда будете знать о местонахождении ребенка, уровне заряда батареи и сможете контролировать доступ к онлайн-ресурсам. Приложений для родительского контроля много, среди них есть и уже встроенные в операционные системы. Но в случае когда у ребенка и родителя смартфоны с разными ОС, могут возникнуть трудности с установкой родительского контроля. В этом случае будут полезны официальные приложения, например, от операторов сотовой связи. Кроме того, ребенку можно подключить голосового помощника, который сам ответит на звонки с незнакомых номеров и заблокирует спам.

Общайтесь с ребенком, налаживайте доверительные отношения в семье и договоритесь, что в любой сложной ситуации он в первую очередь обратится за помощью к кому-то из родных. А для оперативной связи с вами добавьте в телефон ребенка свои контакты и номера близких людей в записную книжку, в раздел "Избранное" и в контакты на случай экстренных вызовов и ЧП.

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