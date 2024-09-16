Ирина Афанасьева: "При высокой инфляции отсутствие размещений денежных средств — это фактически их потеря"

Рынок инвестиций в России продолжает расти. Как показала практика, повышение ставки ЦБ и снижение ликвидности валютных рынков этому не помеха. Более того, благодаря данным процессам появились новые инструменты, с помощью которых можно получить прибыль. Региональный директор Инвестиционного Банка Синара в Самаре Ирина Афанасьева рассказала в интервью Волга Ньюс о тенденциях на фондовом рынке и опыте работы команды с клиентами.

— Как давно в Банке Синара появилось инвестиционное направление?

— История нашего банка длится более 30 лет. Ранее он назывался "СКБ-Банк". В 2021 году произошел ребрендинг и Банк получил новое название — Банк Синара. Тогда же в нем появилось новое инвестиционное направление.

— Какие услуги в рамках этого направления банк оказывает клиентам?

— В спектр услуг по инвестиционному направлению входит огромное количество продуктов, которые ориентированы на физических и юридических лиц. Мы начинаем работать с клиентами от суммы в 1,5 млн рублей.

Подбор продуктов производится под каждого клиента индивидуально — в зависимости от его возможностей и целей. Если человек приходит с небольшой суммой, он сможет инвестировать в высоколиквидные ценные бумаги, в акции и облигации федерального займа, например. Возможно размещение денежных средств на один, семь, 90 дней под достаточно высокие ставки.

Нашим клиентам мы предлагаем и новые, наиболее актуальные в сегодняшней ситуации инструменты и продукты. Так, с 2023 года клиенты начали знакомиться с редомициляцией компаний и замещением еврооблигаций. Также сегодня более эффективными, а потому и востребованными среди клиентов, стали флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от ключевой ставки Банка России или RUONIA (это ставка на межбанковском рынке).

Наши клиенты могут формировать портфели, состоящие из разных сложных инструментов. В формировании портфелей помогают персональные брокеры.

— Что вы учитываете при подборе подходящего клиенту продукта?

— Мы всегда исходим из индивидуальных потребностей клиента, его персональных задач. При выборе инструментов инвестирования всегда учитываются срок размещения денежных средств и цель, которую преследует клиент.

Например, есть консервативные клиенты, которые хотят получить прибыль чуть выше депозита, но при этом свести риски к минимуму. Для тех, кто готов рисковать и спокойно относиться к высокой волатильности своих вложений, то есть изменению цены, можно рассмотреть инвестиции в акции.

Важно, чтобы клиент хорошо понимал все подводные камни инвестирования — тогда результат будет для него более прогнозируемым. Разъяснению плюсов и минусов разных стратегий инвестирования сотрудники нашего банка уделяют особое внимание.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей команде. Какие специалисты работают в банке?

— У нас квалифицированный коллектив — исключительно опытные сотрудники. В среднем их опыт работы на финансовых рынках составляет 19 лет, у самого младшего специалиста — 11 лет.

Коллеги обладают огромным количеством компетенций. Нам приятно, что многие клиенты с нами уже в течение долгих лет. Значит, мы действительно помогаем людям досконально разобраться в сути тех инструментов, которые им интересны.

— К брокерам в обществе раньше было настороженное отношение, но сейчас эксперты фиксируют увеличение спроса на их услуги. Расскажите, как обстоят дела с услугой "Персональный брокер" в вашем банке?

— Эта услуга в нашем банке востребована среди клиентов. За клиентом закрепляется личный консультант — персональный брокер. Он изучает задачи клиента, составляет его риск-портрет (отношение к риску) и предлагает сугубо персонализированные рекомендации по инвестициям.

Фактически брокер разрабатывает индивидуальные инвестиционные стратегии и помогает клиенту наиболее оптимальным образом достигать инвестиционные цели. При этом брокер остается на связи с клиентом и по тактическим вопросам — объясняет каждую свою рекомендацию, предупреждает о рисках. Периодически обсуждает с клиентом текущую ситуацию на рынке, отвечает на его вопросы. Важной особенностью этой услуги является то, что конечное решение по инвестициям всегда остается за клиентом — в этом отличие услуги "Персональный брокер" от доверительного управления.

Работу с персональным брокером мы предлагаем для инвесторов, готовых вложить в инвестиции от 6 млн рублей и более.

— Какие инструменты инвестирования являются самыми защищенными, а какие самыми рискованными?

— Безусловно, самый рискованный рынок сегодня — это срочный рынок, где торгуют производными финансовыми инструментами. Это фьючерсы, опционы и т. д. Самый защищенный инструмент — облигации федерального займа, их выпускает государство. Также есть корпоративные облигации, об эффективности которых клиент может судить сам, исходя из рейтинга надежности и доходности.

— Сейчас инвестировать выгодно? Во что бы вы рекомендовали вкладывать деньги?

— При высокой инфляции отсутствие размещений денежных средств — это фактически их потеря. Инвесторы вынуждены искать варианты: кто-то выбирает депозиты, кто-то идет на финансовые рынки.

Сегодня среди наиболее удачных вариантов вложения денег я бы выделила облигации с переменным купоном, о которых говорила ранее. Наши персональные брокеры начали рекомендовать такие облигации своим клиентам еще в начале 2023 года. У многих клиентов тогда были сомнения, потому что на тот момент все привыкли к облигациям с фиксированным купоном. К тому же предыдущие десять лет были периодом низких ставок. Но важно уметь менять свои привычки в зависимости от экономической ситуации и использовать актуальные в текущей ситуации финансовые инструменты. Сейчас период высоких ставок, и он может затянуться. Инвесторы, которые вовремя переориентировались на облигации с плавающим купоном, смогли получить прибыль от роста ставок.

— На ваш взгляд, надолго затянется период высоких ставок?

— Сегодня мы не можем что-то прогнозировать вдолгую, поэтому сложно сказать. Последний комментарий Банка России был о том, что и в следующем году в России будут высокие ставки. Но при улучшении экономической ситуации ее будут снижать.

К своим решениям ЦБ подходит разумно. Наверно, самые пессимистичные ожидания рынка — это ставка в районе 20%. Но будет ли принято такое решение на ближайшем заседании? Скорее всего, нет.

Снижение ставки остановит процесс замедления экономики и будет значительным фактором для роста рынка акций и облигаций с фиксированным купоном.

— А как вы можете охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию с курсом рубля? Что будет с ним происходить в перспективе?

— Я работаю на российском фондовом рынке с 1996 г. и наблюдала все кризисы. Во время большинства из них инвесторы использовали одну стратегию — покупали доллар и таким образом защищали свои средства от инфляции. Сейчас все не так.

Сам валютный рынок изменился — он стал менее ликвидным и более волатильным. Поэтому мы ожидаем, что цена рубля будет меняться достаточно сильно. Прогноз на ближайшие три месяца — 88–93 рубля по отношению к доллару.

— Сейчас много говорят об инвестициях в юани. Насколько перспективен этот рынок?

— У этого рынка тоже есть проблемы с обращением и ликвидностью. Они связаны с санкциями, которые были применены к Московской бирже. Поэтому пока ждем и наблюдаем, что будет с обращением юаня в дальнейшем.

Мы действительно живем в интересное время, в эпоху перемен. Все они касаются в первую очередь инфраструктуры рынка. Наверное, поэтому я бы сейчас рассматривала для вложений рублевые инструменты, но привязанные к курсу валют. Например, замещающие облигации. Это облигации, выпускаемые с 2022 года взамен классических еврооблигаций. Сейчас они тоже пользуются большой популярностью инвесторов и дают хорошие результаты.

— На что еще нужно обратить внимание при инвестировании?

— Любому инвестору я, конечно, посоветую прийти к нам в офис, рассказать о своих финансовых целях, и тогда мы сможем подобрать нужное решение. Также рекомендовала бы внимательно следить за макроэкономикой и решениями Банка России, его комментариями. Они задают ориентиры для рынка и инвесторов.

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