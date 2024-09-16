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CARCADE активно поддерживает презентации новых моделей китайских авто

ПЕРМЬ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале нового делового сезона лизинговая компания CARCADE поддержала ряд презентаций новых моделей в линейке брендов Chery и HONGQI.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

2 сентября в парке им. Горького в Перми состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню знаний. В рамках события был организован не только детский праздник, но и прошла презентация обновленного Chery Tiggo 8 PRO MAX, первого полноприводного кроссовера бренда в России. Все желающие смогли увидеть новинку и оценить её уникальные особенности в процессе тест-драйва. Также гости приняли участие в розыгрыше подарков и сувениров. Менеджеры компании CARCADE установили новые деловые контакты с потенциальными клиентами, а также рассказали о преимуществах оформления легковых автомобилей в лизинг.

12 сентября компания ООО "Каркаде" выступила партнёром презентации нового премиального кроссовера HONGQI HS3 в Тюмени. Мероприятие сопровождалось выступлением кавер-группы, кейтерингом и розыгрышем фирменным аксессуаров. Несмотря на то, что кроссовер HONGQI HS3 заявлен как городской, он имеет нескромные габариты — 4655×1900×1668 мм. В цветовой гамме кузова представлены вариации: белый, серый, чёрный, зелёный и синий, а также двухцветные с чёрными стойками и крышей. Интеллектуальные функции SACC и AVM повышают качество вождения, устанавливая новый стандарт в своём сегменте.

"CARCADE совместно со своими ключевыми партнёрами усердно работает над созданием и обновлением специальных программ по различным маркам, в том числе у нас действует ряд выгодных предложений по приобретению автомобилей брендов Chery и HONGQI. Кроме того, мы с радостью поддерживаем проведение презентаций, которые организуют наши партнёры: на них клиенты могут протестировать эргономические и технические особенности новинок и объективно принять решение о покупке", — рассказала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде". 

Реклама. ООО "Каркаде".

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