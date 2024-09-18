Летающие фермеры: рынок беспилотников для сельского хозяйства выходит на новый уровень

От мониторинга полей — к посеву и внесению удобрений, от импортных комплектующих — к отечественным: по таким сценариям в ближайшие годы будет развиваться отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) в сельском хозяйстве. Об этом говорят все участники рынка. Ускорить это процесс должны господдержка и регулирование норм воздушного законодательства. На выходе — в России планируют наладить массовый выпуск беспилотников, в том числе для сельского хозяйства. Первые ласточки уже есть. Например, в Самарской области.

Выйду в поле с дроном

Беспилотники в сельском хозяйстве — одно из самых перспективных направлений в точном земледелии. Всего за несколько минут полета можно собрать детальную информацию об изучаемом объекте, создать ортофотоплан, 3D-модель рельефа, составить карту вегетационных индексов посевов, электронную карту полей и не только. При этом точность получаемых данных будет выше, чем со спутников.

"Дроны пользуются заметным спросом в агропромышленном комплексе России, недаром же еще в 2022 году (согласно "Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года") применение беспилотников для проведения авиахимических работ в сельском хозяйстве составило порядка 20% от общего объема выполняемых ими услуг", — сообщили в Минпромторге России.

В растениеводстве беспилотники до недавнего времени чаще всего применяли для мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и посевов. Это позволяло оперативно реагировать на проблемы, выявлять проблемные зоны вегетации растений и точечно применять средства защиты именно в очагах распространения вредных организмов.

Сегодня квадрокоптеры используют и для опрыскивания посевов сельскохозяйственных культур.

"Аграриям очень интересна новая технология. Интерес этот связан не с любовью к инновациям, а с тем, что использование сельскохозяйственных дронов объективно позволяет повысить экономическую эффективность", — рассказали представители компании "Транспорт будущего Самара".

"Не надо быть кандидатом наук, чтобы посчитать, сколько стоит традиционная наземная обработка, какие нужны инвестиции на приобретение тех же самых опрыскивателей, прицепных тракторов, машин обслуживания, цистерн для воды. Если сравнивать с обработкой дронами, то экономия колоссальная: по воде и технике — в десятки раз.

Например, возьмем среднестатистический дрон на 30-40 литров. Его работа сопоставима с работой прицепного опрыскивателя. В северо-восточной зоне Самарской области такой дрон может обработать 100-120 гектаров", — пояснил генеральный директор ООО "Евротехника МПС" Владимир Орлов.

Еще одно преимущество беспилотника — работа в условиях переувлаженной почвы, после дождей, когда опрыскиватели не могут выйти в поле. Хозяйства вынуждены ждать 3-4 дня минимум, пока земля подсохнет.

Также обработка дронами предотвращает вытаптывание посевов. Если хозяйство использует самоходные и прицепные опрыскиватели, то потери будут в среднем 3-5%.

Режим для беспилотников

Вместе с тем, компании, которые работают с агродронами, отмечают сложности с получением разрешений на взлеты квадрокоптеров в подразделениях единой системы организации воздушного движения (ОРВД).

"В этом документе указывается маршрут полета, время и место взлета и посадки. Не всегда удается получить такое согласование. Например, у нас был случай в апреле 2024 года на границе с Оренбургской областью, недалеко от аэропорта Бугуруслана. На неделю было зарезервировано воздушное пространство для учебных полетов. И нам отказали. Хотя дроны летают всего лишь на высоте 3-5 метров", — поделился информацией Владимир Орлов.

Однако в этой области государство уже сделало определенные шаги. В России установлены 9 экспериментальных полетных режимов (ЭПР) на территории 23 регионов. По данным Минпромторга РФ, это Томская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкортостан, Татарстан (включая Иннополис), Алтайский край, Ставропольский край, Новосибирская область, Нижегородская область, Воронежская область, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Липецкая область, Тамбовская область, Ульяновская область, Московская область, Тверская область, Самарская область и Москва. ЭПР позволяют запускать беспилотники, в том числе тяжелые (массой более 30 кг), несмотря на существующие ограничения.

Еще один момент, на который обращают внимание участники рынка, это подготовка пилотов для агродронов.

"Пока, к сожалению, на рынке очень мало подготовленных кадров. И те хозяйства, которые уже купили оборудование или только собираются приобрести его, заблаговременно готовят персонал", — утверждает Владимир Орлов.

Решать эту проблему начали уже сейчас. Например, в Самарском государственном аграрном университете открыли курсы повышения квалификации по программе "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом в сельском хозяйстве".

Пустят в ход тяжелую "артиллерию"

Следующим этапом развития отрасли агродронов должно стать более активное применение так называемых тяжелых коптеров взлетной массой больше 30 кг.

"Тяжелые беспилотники наиболее эффективны, имеют высокую производительность, например, дрон со взлетной массой около 70 килограммов может нести бак на 30 литров, что позволяет обработать поле среднего размера, около 100 гектаров за одну смену", — информируют представители Самарского государственного аграрного университета.

"Преимущество тяжелых дронов — в грузоподъемности. Чем больше масса полезной нагрузки, тем большую площадь можно обработать за вылет. В типоразмере до 30 килограммов полезной нагрузки у дрона примерно 10, пусть даже если 15 килограммов. С учетом среднего размера поля в РФ около 50 гектаров, очевидно, что грузоподъемности у существующих дронов-опрыскивателей недостаточно. На одно поле придется делать десятки вылетов с дозаправкой", — констатировал руководитель направления агротехнологий ГК "Геоскан" Никита Прокофьев.

По его словам, при этом за счет законодательных ограничений эксплуатация беспилотных авиационных систем свыше 30 кг гораздо более сложная с точки зрения оформления разрешительной документации. Например, для каждого такого агродрона нужно получить сертификат летной годности в Росавиации.

Сделано в России

Еще одним фактором, определяющим развитие БАС в сельском хозяйстве, станет локализация производства дронов на территории России.

Участники рынка говорят, что сейчас пока многие комплектующие и готовое оборудование поставляются из Китая и других стран.

"Ситуация с импортозамещением примерно одинакова в целом по российскому рынку разработки и производства беспилотных авиационных систем, и агродроны здесь не исключение: есть компоненты (и прежде всего это микроэлектроника), которые пока не производятся в России с нужными параметрами и в нужных объемах. При этом растет экосистема производителей корпусных элементов, разрабатываются электродвигатели для беспилотников и пр. Если говорить о специализированной полезной нагрузке, то здесь тоже активно идет процесс импортозамещения. Например, интерференционные светофильтры для нашей мультиспектральной камеры Geoscan Pollux, которая предназначена для картографирования сельскохозяйственных угодий, изготавливаются в Обнинске. Это не самый простой оптический элемент, и в России их умеют изготавливать отличного качества", — рассуждает Никита Прокофьев.

По информации Минпромторга, в России либо заявили о планах по выпуску агродронов, либо уже их производят несколько компаний, среди которых "Геоскан", "Беспилотные системы" ("Суперкам"), "Аэромакс" и "Транспорт будущего", который находится в Самарской области на территории особой экономической зоны "Тольятти". В начале августа эту площадку посетили руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев. А затем здесь состоялось большое совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем, которое прошло под председательством замруководителя администрации президента России Максима Орешкина.

Во время совещания стало известно, что в 2024 году "Транспорт будущего" планирует произвести около 1500 квадрокоптеров массой больше 10 кг, преимущественно агродронов. В перспективе компания намерена выпускать по 10 тысяч дронов ежегодно. Также на площадке развернут автоматизированное масштабное производство всех ключевых компонентов для БАС.

"До конца года планируем довести долю отечественных комплектующих до 90 процентов", — поделились планами представители компании "Транспорт будущего".