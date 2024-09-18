В Самарской области прошел фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули"

На трассах нижней поляны базы "Чайка" состоялся региональный этап областного фестиваля северной ходьбы "Золотые Жигули". Фестиваль провели Организационный центр спортивных мероприятий и клуб скандинавской ходьбы "Доброходы".
В 2024 г. фестиваль прошел в восьмой раз и был посвящен объявленному президентом Году семьи.
Участниками всех этапов фестиваля стали 400 человек из Самары, Тольятти, Октябрьска, Жигулевска, а также из Алексеевского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского, Приволжского и Шенталинского районов.
На празднике были организованы показательные выступления по технике северной ходьбы, творческая программа, семейная эстафета "Три поколения", массовые старты на 1, 3 и 5 км, сообщает пресс-служба минспорта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.