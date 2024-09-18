В Самарской области прошел фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули"

На трассах нижней поляны базы "Чайка" состоялся региональный этап областного фестиваля северной ходьбы "Золотые Жигули". Фестиваль провели Организационный центр спортивных мероприятий и клуб скандинавской ходьбы "Доброходы".

В 2024 г. фестиваль прошел в восьмой раз и был посвящен объявленному президентом Году семьи.

Участниками всех этапов фестиваля стали 400 человек из Самары, Тольятти, Октябрьска, Жигулевска, а также из Алексеевского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского, Приволжского и Шенталинского районов.

На празднике были организованы показательные выступления по технике северной ходьбы, творческая программа, семейная эстафета "Три поколения", массовые старты на 1, 3 и 5 км, сообщает пресс-служба минспорта.