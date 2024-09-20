Самарцы предпочитают дополнительное обучение в сфере финансов и инвестиций

Финансы и инвестиции стали самым популярным направлением дополнительного образования среди жителей Самары. При этом несколько раз в год дополнительное обучение проходят 8% работающих самарцев, а 25% респондентов успевают получить новые знания до двух раз за 12 месяцев.

Данные предоставили эксперты Авито Рекламы и Авито Работы, которые опросили 8 000 работающих россиян старше 18 лет, чтобы узнать, как респонденты относятся к обучающим курсам и насколько часто их проходят.

В топе самых популярных направлений: финансы и инвестиции (19%), психология и педагогика (17%), курсы по коммуникации (17%), а также IT и программирование (12%).

Каждый пятый самарский респондент узнавал о новых курсах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. 55% самарцев продолжают вкладываться в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями. 52% жителей Самары, которые проходили дополнительное обучение, отметили, что именно онлайн-реклама повлияла на окончательное решение о покупке.

"Привлечение покупателей образовательных курсов — не всегда простая задача. Российский EdTech-рынок достаточно конкурентный, и выделиться на фоне других предложений становится все сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С ее помощью образовательные бренды подробнее рассказывают о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в августе инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли на 115% год к году", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Самые популярные направления дополнительного обучения среди работающих самарцев

Тематика курса Доля респондентов, % Финансы и инвестиции 19% Психология и педагогика 17% Курсы по коммуникации (ораторское искусство, работа в команде, продажи и т. д.) 17% IT и программирование 12% Кулинария и гастрономия 10% Социальные науки (социология, политология и т. д.) 10% Дизайн 8% Лингвистические (иностранные языки) 8% Бизнес и менеджмент 7% Гуманитарные науки (история, литература и т. д.) 6%

Чаще всего жители Самары покупают образовательные курсы для повышения профессиональной квалификации — об этом сообщили 53% респондентов. Также самарцы проходят дополнительное обучение для личного развития (33%) и расширения кругозора (26%). Среди других причин — повышение конкурентоспособности на рынке труда (20%) и поиск хобби (19%).

"Современный рынок труда стал более гибким, и при выборе работы специалисты все реже используют подход "одна профессия на всю жизнь". По результатам недавнего опроса Авито Работы, 49% работающих самарцев готовы пройти переобучение, чтобы продолжить карьеру в новом направлении. Эту опцию все чаще предлагают и сами работодатели: по данным платформы, в I полугодии 2024 года число вакансий с упоминанием возможностей для переобучения на новом рабочем месте выросло в 3,2 раза год к году. При этом интерес соискателей к таким предложениям увеличился на 58%", — говорит Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Для получения новых знаний большинство респондентов из Самары (36%) потратили на последний приобретенный курс 30 000 рублей или меньше. Около 15% опрошенных рассказали, что заплатили сумму до 50 000 рублей, а 8% — до 80 000 рублей. Ещё 10% респондентов потратили на покупку последнего курса более значительную сумму: от 80 000 до 300 000 рублей. При этом 28% работающих самарцев ответили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель.