Самарцы предпочитают дополнительное обучение в сфере финансов и инвестиций

Финансы и инвестиции стали самым популярным направлением дополнительного образования среди жителей Самары. При этом несколько раз в год дополнительное обучение проходят 8% работающих самарцев, а 25% респондентов успевают получить новые знания до двух раз за 12 месяцев.
Данные предоставили эксперты Авито Рекламы и Авито Работы, которые опросили 8 000 работающих россиян старше 18 лет, чтобы узнать, как респонденты относятся к обучающим курсам и насколько часто их проходят.
В топе самых популярных направлений: финансы и инвестиции (19%), психология и педагогика (17%), курсы по коммуникации (17%), а также IT и программирование (12%).
Каждый пятый самарский респондент узнавал о новых курсах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. 55% самарцев продолжают вкладываться в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями. 52% жителей Самары, которые проходили дополнительное обучение, отметили, что именно онлайн-реклама повлияла на окончательное решение о покупке.
"Привлечение покупателей образовательных курсов — не всегда простая задача. Российский EdTech-рынок достаточно конкурентный, и выделиться на фоне других предложений становится все сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С ее помощью образовательные бренды подробнее рассказывают о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в августе инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли на 115% год к году", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Самые популярные направления дополнительного обучения среди работающих самарцев
|
Тематика курса
|
Доля респондентов, %
|
Финансы и инвестиции
|
19%
|
Психология и педагогика
|
17%
|
Курсы по коммуникации (ораторское искусство, работа в команде, продажи и т. д.)
|
17%
|
IT и программирование
|
12%
|
Кулинария и гастрономия
|
10%
|
Социальные науки (социология, политология и т. д.)
|
10%
|
Дизайн
|
8%
|
Лингвистические (иностранные языки)
|
8%
|
Бизнес и менеджмент
|
7%
|
Гуманитарные науки (история, литература и т. д.)
|
6%
Чаще всего жители Самары покупают образовательные курсы для повышения профессиональной квалификации — об этом сообщили 53% респондентов. Также самарцы проходят дополнительное обучение для личного развития (33%) и расширения кругозора (26%). Среди других причин — повышение конкурентоспособности на рынке труда (20%) и поиск хобби (19%).
"Современный рынок труда стал более гибким, и при выборе работы специалисты все реже используют подход "одна профессия на всю жизнь". По результатам недавнего опроса Авито Работы, 49% работающих самарцев готовы пройти переобучение, чтобы продолжить карьеру в новом направлении. Эту опцию все чаще предлагают и сами работодатели: по данным платформы, в I полугодии 2024 года число вакансий с упоминанием возможностей для переобучения на новом рабочем месте выросло в 3,2 раза год к году. При этом интерес соискателей к таким предложениям увеличился на 58%", — говорит Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
Для получения новых знаний большинство респондентов из Самары (36%) потратили на последний приобретенный курс 30 000 рублей или меньше. Около 15% опрошенных рассказали, что заплатили сумму до 50 000 рублей, а 8% — до 80 000 рублей. Ещё 10% респондентов потратили на покупку последнего курса более значительную сумму: от 80 000 до 300 000 рублей. При этом 28% работающих самарцев ответили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.