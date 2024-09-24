Эксперты обсудили будущее профессии инженера на конференции "Импульс Т1" в Ижевске

Представители правительства Удмуртской Республики, ведущих вузов, фондов развития и компаний региона обсудили, как меняются инженерные практики в разных отраслях, что поможет преодолеть дефицит кадров, какие факторы стимулируют рост количества изобретений, и что может стать "окнами возможностей" для изобретателей в будущем.

22-23 сентября в Ижевске в третий раз прошла технологическая конференция "Импульс Т1", организатором которой выступает один из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинг Т1. В рамках деловой программы особое внимание было уделено пленарной дискуссии "Изобретатель сегодня: вызовы времени и окна возможностей".

В условиях активного импортозамещения и востребованности инновационных разработок в России формируется острая нехватка инженеров. Одновременно с этим стремительное развитие технологий повышает требования к ИТ-специалистам и их компетенциям.

"Для новых производств нужны новые кадры. Современные инженеры должны не только обладать техническими навыками, но и быть инноваторами, находить креативные решения и применять нестандартные подходы. Умение работать в команде и желание постоянно учиться и развиваться становятся неотъемлемыми компетенциями успешных ИТ-специалистов сегодня", — открыл дискуссию Антон Красильников, директор по развитию новых направлений и инноваций Холдинга Т1.

Тимур Меджитов, заместитель председателя правительства Удмуртии, отметил, что для борьбы с дефицитом инженеров необходимо повышать престижность профессии и ее привлекательность для молодого поколения. Новым талантам и опытным профессионалам также требуется поддержка государства и создание условий, которые дадут импульс для разработки инновационных идей. Для этого правительством региона реализуются программы, направленные на развитие изобретательства.

"В рамках проекта "ИТ-вектор образования" мы оказываем поддержку талантам уже со школьной скамьи — на сегодня это 50 школ, 211 классов и 4326 учеников. На разных уровнях реализуются государственные программы грантов — например, конкурсы "Студенческий Стартап" и "Умник". За 2023 год молодёжью было привлечено 32 млн рублей по 39 проектам, а всего на инновации и изобретательство — 367 млн рублей. Кроме того, совместно с представителями вузов и бизнеса мы оцениваем идеи участников и оказываем поддержку для реализации самых лучших проектов", — прокомментировал спикер.

Андрей Копысов, проректор по научной и инновационной деятельности, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, рассказал, какие возможности для изобретательства и инноваций сегодня реализованы в вузе. "В рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" мы разрабатываем тренинги и инициативы для раскрытия потенциала молодых новаторов. В этом году для студентов вуза стартовала новая акселерационная программа: тренеры и эксперты помогают студентам сформулировать идею, поставить правильные цели, найти команду и приступить к реализации своей мечты. В результате будущие предприниматели получают возможность презентовать свой проект потенциальным инвесторам, а также получить меры поддержки для его реализации", — добавил Андрей Копысов.

Исполнительный директор Технопарка "Нобель" Александр Кондратьев в своем выступлении подчеркнул важность интеграции образовательных учреждений и научных организаций для стимулирования изобретательства. "Вузы сегодня должны переформатироваться и стать не просто учебными заведениями, а корпорациями с научными лабораториями, инновационными предприятиями, коммерциализацией изобретений. Мы эту трансформацию проводим: через обучения, акселераторы, трансфер технологий. Изобретатель — тот, кто умеет реализовать свои идеи, адаптируя их под реальные запросы рынка. Наша задача — помочь новаторам, молодым ученым, стартапам и инновационным предприятиям получить всю необходимую поддержку для разработки и внедрения высокотехнологичных решений", — отметил Александр Кондратьев.

Необходимость сотрудничества бизнеса, образовательных учреждений и стартапов для подготовки нового поколения инженеров и поддержки изобретательства отметили Иван Мочалов, генеральный директор компании "Грин-Тех", и Андрей Прокошев, директор по ИТ Холдинга UDS-Group.

"Взаимодействие стартапов и бизнеса должно начинаться на этапе разработки идеи. Крупным компаниям нужны готовые решения, которые приносят прибыль в текущем моменте. Поэтому, прежде чем новая разработка будет внедрена, требуется до трех лет на ее развитие и монетизацию. В этот период стартапам нужно активно участвовать в коммуникации с потенциальными заказчиками. Это позволит обеспечить не только техническую готовность проекта, но и концептуальную — проверить актуальность идеи. На этапе ее реализации я рекомендую стартапам обращаться к разным инструментам финансирования, в том числе мерам поддержки", — прокомментировал Иван Мочалов.

"Я убежден, что инженер и предприниматель — это близкие понятия. Объединение этих навыков позволяет создавать совершенно новые решения и кратно увеличивать скорость и результат их внедрений. В нашей компании большинство инженеров постоянно работают над улучшением процессов предприятий, но есть группа сотрудников, которые сфокусированы именно на создании и внедрении инноваций. Они разрабатывают идеи, формулируют гипотезы и предлагают их бизнесу. А экономисты, в свою очередь, считают эффективность и формируют план по внедрению проекта", — добавил Андрей Прокошев.

Директор по развитию Directum Артем Пермяков рассказал об опыте развития и внедрения инноваций. Спикер отметил, что за последние семь лет в организации была выстроена комплексная система, которая позволяет создавать и выводить новые продукты на рынок. "Сейчас в компании внедрены несколько стадий оценки идей. Первая позволяет проанализировать актуальность предложения для рынка и выбрать финансовую модель. Если продукт является технически сложным, то мы запускаем прототипирование. В случае успешного завершения этих стадий мы формируем команду и работаем над выводом продукта на рынок. Такой подход позволяет превратить хаотичные предложения в акселератор инноваций", — отметил спикер.