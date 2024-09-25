Финал смотра-конкурса "Будущие железнодорожники России" пройдет в ПривГУПС

2 октября на площадке Приволжского государственного университета путей сообщения пройдет финал смотра-конкурса творческих проектов "Будущие железнодорожники России", посвященный 50-летию Байкало-Амурской магистрали, сообщает пресс-центр вуза.

В заключительном очном втором туре третьего этапа конкурса примут участие 10 кандидатов-финалистов, которые представят конкурсной комиссии (жюри) свои проекты в форме презентации на площадке университета.

Конкурс организован в соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 23 января 2024 года № 23 в целях выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях.

Победители смотра-конкурса будут награждены Дипломами Росжелдора 1, 2 и 3 степени.

Преподаватели-координаторы проектов участников очного третьего этапа Конкурса отмечаются Благодарственными письмами Росжелдора.