В Самарской области стартует конкурс "Призвание - учить!"

Педагогов Самарской области приглашают к участию в одной из 15 номинаций конкурса "Призвание - учить!" и в случае победы получить 150 тыс. рублей.

Конкурс для педагогов "Призвание - учить!" был анонсирован летом этого года в ходе рабочего визита главы региона Вячеслава Федорищева на Самарский металлургический завод. Акционер завода и основатель Фонда "Эмпатия" Михаил Шелков рассказал о запуске программы, направленной на развитие творческих, интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций педагогов Самарской области. Соглашение между правительством области и Благотворительным фондом дало старт конкурсу "Призвание - учить!"

Организаторы конкурса, министерство образования Самарской области и благотворительный фонд "Эмпатия" приглашают к участию учителей со стажем от года, методистов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, классных руководителей, воспитателей детских садов, преподавателей техникумов и колледжей и ряд других работников сферы образования.

Денежными премиями фонд наградит трех победителей в каждой из 15 номинаций. Перечень номинаций и основные требования к кандидатам доступны на сайтах министерства образования и Фонда "Эмпатия".

В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на вопросы и подскажут, на что обратить внимание при заполнении заявок.

Доступ в АИС "Кадры в образовании. Самарская область" для размещения ссылки на материалы конкурса будет открыт с 1 по 14 октября. По результатам отбора конкурсная комиссия выберет трех победителей в каждой номинации. Общий призовой фонд от "Эмпатии" превысит 6 млн рублей.