В Самарской области стартует конкурс "Призвание - учить!"

Педагогов Самарской области приглашают к участию в одной из 15 номинаций конкурса "Призвание - учить!" и в случае победы получить 150 тыс. рублей.
Конкурс для педагогов "Призвание - учить!" был анонсирован летом этого года в ходе рабочего визита главы региона Вячеслава Федорищева на Самарский металлургический завод. Акционер завода и основатель Фонда "Эмпатия" Михаил Шелков рассказал о запуске программы, направленной на развитие творческих, интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций педагогов Самарской области. Соглашение между правительством области и Благотворительным фондом дало старт конкурсу "Призвание - учить!"
Организаторы конкурса, министерство образования Самарской области и благотворительный фонд "Эмпатия" приглашают к участию учителей со стажем от года, методистов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, классных руководителей, воспитателей детских садов, преподавателей техникумов и колледжей и ряд других работников сферы образования.
Денежными премиями фонд наградит трех победителей в каждой из 15 номинаций. Перечень номинаций и основные требования к кандидатам доступны на сайтах министерства образования и Фонда "Эмпатия".
В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на вопросы и подскажут, на что обратить внимание при заполнении заявок.
Доступ в АИС "Кадры в образовании. Самарская область" для размещения ссылки на материалы конкурса будет открыт с 1 по 14 октября. По результатам отбора конкурсная комиссия выберет трех победителей в каждой номинации. Общий призовой фонд от "Эмпатии" превысит 6 млн рублей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.