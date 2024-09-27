Первый в ПФО сорт твердой озимой пшеницы дал зерно 1 класса

Реализовать потенциал перспективной культуры в условиях агрополигона помогла особая система минерального питания растений.

В Самарской области продолжается подведение итогов полевого сезона на агрополигоне "Приволжье" — масштабном проекте Зернового соевого союза ПФО. В этом году на опытных делянках передового семеноводческого сельхозпредприятия "Сев-07" представлено несколько культур, включая озимую пшеницу.

Новинкой сезона стал первый районированный в Приволжском федеральном округе сорт озимой твердой пшеницы "Кошелевская", созданный специалистами агрохолдинга группы компаний "Волжский посад". По зимостойкости новый сорт не уступает мягкой озимой пшенице, а по урожайности вдвое превосходит яровую твердую. Зерно отличается высокими качественными показателями, что делает его востребованным в производстве макаронных изделий и хлебопечении.

На агрополигоне также идет поиск и апробация технологий, которые помогают получать стабильные урожаи в климатических условиях региона. Систему минерального питания — одну из основ земледелия — для нового сорта разработала компания "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро"), крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений. Региональная компания сети "ФосАгро-СевероЗапад" на протяжении нескольких лет выступает партнером Зернового соевого союза ПФО и участвует в проведении опытов на агрополигоне. Это один из ведущих поставщиков минеральных удобрений в регионе, в ассортименте представлено почти 60 марок минеральных удобрений "ФосАгро" для любых полевых культур.

Как рассказал главный агроном агрополигона "Приволжье" Юрий Майоров, задача была оптимизировать фосфорное питание, чтобы более эффективно использовать производственные ресурсы, получить высокий урожай и качество, а также экономическую прибавку.

"Технология возделывания твердой пшеницы достаточно сложная и считается в агрономии высшим пилотажем. Добавить к этому и сложные погодные условия этого года: сильные перепады температур, обильные дожди, а с конца июля — засуха. Даже в условиях орошения опытных делянок возникали сложности", — прокомментировал главный агроном.

По рекомендации агрономической службы "ФосАгро-Регион" на агрополигоне применили новую систему минерального питания: вместо гранулированного фосфорсодержащего удобрения при посеве внесли жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) APALIQUA NP 11:37 50 кг/га, и его же весной в дозировке 5 кг/га.

"Это достаточно небольшие дозы, которые не потребовали высоких расходов. И, как оказалось, прием очень эффективен: ЖКУ быстро и эффективно усваивается растениями. Кроме того, оно универсально и имеет широкое окно обработки: из-за погодных условий мы не успели внести его на поле в фазу флаг-листа, обработали ближе к началу колошения, но результат все равно получился высокий", — сообщил Юрий Майоров.

Он уточнил, что пшеница на опытном участке дала зерно 1 класса — это самый высокий уровень в производстве зерновых. При этом урожайность тоже была высокой: 57 ц/га, что выше, чем при стандартной технологии работы с удобрениями. Экономическая прибавка превысила 10 тыс. руб./га.

"ЖКУ эффективно в природно-климатических условиях нашего региона. Кстати, мы его применяем и в производственных посевах "Сев-07" уже много лет, покупаем удобрения в "ФосАгро-СевероЗапад". Опыт на агрополигоне доказывает, что технология экономически обоснована", — добавил главный агроном.

Директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов рассказал, что компания положительно оценивает сотрудничество с Зерновым соевым союзом ПФО, представляя системы минерального питания для всех полевых культур, с учетом особенностей сорта или гибрида.

"Научно обоснованный подход, который мы применяем при разработке систем минерального питания, помогает получать стабильные урожаи, снижая риски влияния неблагоприятных условий. Мы развиваем также новые сервисы: проводим агрохимическое обследование почв с применением автоматизированного оборудования, листовую диагностику для коррекции хода вегетации, цифровое агросопровождение посевов. Это дает дополнительные ресурсы для роста урожайности и высокий экономический эффект", — добавил Александр Смирнов.