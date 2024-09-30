В борьбе с засухой: на Дне Поля представили результаты работы агрополигона "Приволжье"

27 сентября в Самарской области прошел День Поля. На агрополигоне "Приволжье" озвучили результаты испытаний по 8 культурам: озимой и яровой пшенице, ячменю, гороху, сое, кукурузе, льну и подсолнечнику. Также эксперты рассказали о работе в условиях засухи и дали прогнозы по рынку на новый сезон.

Агрополигон "Приволжье" — самый масштабный проект Зернового Соевого Союза ПФО. Он расположен в Приволжском районе — на полях крупного предприятия "СЕВ-07" на площади 100 га. Здесь в производственных масштабах были заложены демоопыты на 600 делянках (орошение и богара) с озимой и яровой пшеницей, ячменем, соей, горохом, кукурузой, льном и подсолнечником.

Системы защиты и питания растений от производителей партнеров вносили после метео-анализа — данных о количестве выпавших осадков, содержании влаги и температуре почвы на различной глубине. При этом на агрополигоне функционировала система агроскаутинга, которая помогала владельцам делянок осмотреть их с помощью дронов и проанализировать полученные снимки, а также получить рекомендации по борьбе с сорняками. Была и возможность сравнить, как работает современная сельскохозяйственная техника различных производителей.

По словам главного агронома полигона Юрия Майорова, в этом году работать пришлось в условиях сильной засухи, которая фактически длилась с апреля по июль.

"Сельское хозяйство — не завод, не станок, который выдает одни и те же параметры. Поэтому всегда приходится решать какие-то проблемы, задачи. Единственное, на что мы можем повлиять, — это фактор орошения, но на погоду — нет. Выпало всего 15 мм осадков. К сожалению, не разом, что повлекло за собой сплошной неурожай по зерновым культурам. 9 мая выпал снег, и под него попали и озимые культуры, и яровые, и горох. Это очень сильно повлияло на урожай. Но по сое получили хороший урожай на богаре. Культура имеет стержневую корневую систему, поэтому питалась из глубоких слоев", — рассказал Юрий Майоров.

Агроном отметил пользу метеостанций, которые предоставил в этом году один из партнеров союза. С их помощью удалось отрегулировать качественное орошение делянок, и теперь аграрии могут взять это на вооружение.

В рамках деловой программы свои решения для работы в условиях засухи представил традиционный партнер самарских аграриев в сфере минерального питания растений — компания "ФосАгро-СевероЗапад".

"Мы рекомендуем обратить внимание на жидкие комплексные удобрения. Им требуется меньше влаги на растворение, они более подвижны к почвенным слоям, быстрее усваиваются растениями по сравнению с гранулированными. Также они имеют более универсальное применение: их можно носить в качестве основного в почву при посеве и также в качестве листовых подкормок. Для повышения стрессоустойчивости растений большое значение имеют микроэлементы", — отметила специалист по агросопровождению "ФосАгро-СевероЗапад" Наталья Привалова.

Также во время деловой программы эксперты дали прогнозы по рынку, рассказали об ошибках и работе над ними. В перерывах участники Дня Поля имели возможность пообщаться, обменяться мнениями и заручиться новыми деловыми связями.

"Наши компании в основном расположены в центре. В Поволжье хозяйств нет. Поэтому участие в работе агрополигона позволяет нам войти в новый округ, показать, что наши семена достойно выглядят в другом климатическом ареале. Мы привлекаем больше партнеров, о нас узнают всё больше и больше, и это помогает нам продвигать свою продукцию, предлагать лучшее из семян, подходящих для этой территории", — считает руководитель отдела продаж семенного материала АПХ "Мираторг" Олеся Богомяка.

В сезоне-2025 агрополигон "Приволжье" будет располагаться на новой площадке — на поле Поволжского НИИСС — филиала СамНЦ РАН им. Константинова в поселке Усть-Кинельский. Специалисты проверили содержание питательных веществ в почве и добавили необходимые удобрения. Уже заложены делянки с озимой пшеницей.