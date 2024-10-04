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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в пилотном проекте цифрового рубля

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, в сотрудничестве с Газпромбанком стал участником пилотирования цифрового рубля. К проекту подключились более 9000 физических лиц, которые протестируют возможность пополнения баланса номера мобильного телефона новой формой цифровой валюты. Окончание тестового периода и запуск возможности для всех клиентов оператора ожидаются уже в 2025 году.

Фото: предоставлено Tele2

Т2 поддерживает крупные технологичные проекты и участвует во второй волне пилотирования цифрового рубля. Оператор предложит абонентам, присоединившимся к инициативе, пройти клиентский путь пополнения счета мобильного телефона цифровой валютой. Партнером оператора выступил Газпромбанк.

Второй этап тестирования операций стартовал 1 сентября 2024 года, тогда же увеличилось количество участников пилота с 600 до 9 000 человек. Список физических лиц был утвержден организаторами проекта. Клиентам оператора предлагается перевести безналичные деньги в цифровые и произвести зачисление средств на баланс Т2. Один цифровой рубль эквивалентен одному безналичному рублю. Предполагается, что тестирование цифрового рубля будет завершено в 2025 году.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых сервисов Т2:

"На протяжении нескольких лет Т2 преследует идею технологического лидерства и внедряет новые инновационные решения в клиентские пути. Сейчас оператор стал крупным партнером в проекте тестирования цифрового рубля. Мы видим в этом большие возможности. После окончательного запуска цифрового рубля оператор сможет быстро адаптироваться под новую реальность и принимать платежи в новой форме цифровой валюты".

Павел Салугин, Вице-Президент Газпромбанка:

"Газпромбанк тестирует платежи в цифровых рублях с начала запуска пилотного проекта. За это время функционал использования цифровой формы рубля доказал свое удобство и безопасность. Расширение пилота цифрового рубля и подключение новых клиентов — это возможность развивать платежную инфраструктуру, создавать новые технологичные решения и дорабатывать банковские сервисы, чтобы обеспечить максимальную готовность к запуску функционала в широкий оборот".

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