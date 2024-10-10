Авито назвал имена победителей конкурса сценариев для "Цифрового ликбеза"

В основу серий нового сезона "Цифрового ликбеза" от Авито лягут идеи сценариев от Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области. Они будут посвящены безопасному поиску работы в интернете, получению и отправке посылок через "Авито Доставку".

Имена победителей были озвучены в рамках старта пятого сезона Всероссийской акции "Цифровой Диктант" в офисе Авито. В шорт-лист вошли работы, которые прислали школьники из Тюмени, Вологодской области, Балтийска, Краснодара, Сочи и Москвы.

Всего на конкурс прислали более 60 работ со всех уголков страны, из них было отобрано 10 работ, авторы которых смогут посетить офис Авито в Москве и получить памятные подарки от компании.

В ходе церемонии открытия "Цифрового диктанта" управляющий партнер Авито Сергей Пивень подчеркнул, что компании очень важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности:

"Первая ценность Авито гласит, что все начинается с потребностей пользователя. Потребность в безопасности, как мне кажется — самая естественная для человека. Авито — очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 миллионов объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов человек — это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру "Стражи Авито", "Цифровой ликбез". И это работает: две трети из тех, кто прошел "Стражей", подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности. "Цифровой диктант" — важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его", — отметил Сергей Пивень.

Директор по безопасности и доверию Авито Наталья Юматова обратила внимание, что уровень цифровой грамотности пользователей постепенно растет, в том числе за счет реализации таких крупных проектов, как "Цифровой диктант" и "Цифровой ликбез":

"За последние 4 года, за счет комплексной работы, которая включает в себя внедрение инструментов защиты и реализацию образовательных проектов, мы смогли в 100 раз сократить число обращений по поводу небезопасного поведения на платформе. И этого было бы сложно добиться без таких крупных образовательных проектов, как "Цифровой диктант", — рассказала Наталья Юматова.

Ведущими открытия "Цифрового диктанта" в формате ток-шоу стали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), идеолог акции Сергей Гребенников и телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

В ходе мероприятия было организовано прямое включение из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Астрахани, Нарьян-Мара, Элисты, Ставрополя, и других городов. В Санкт-Петербурге Авито провел урок цифровой безопасности для учеников Академии цифровых технологий — крупнейшей площадки дополнительного образования для школьников Петербурга. В формате интерактивной лекции по теме безопасных покупок ребятам рассказали о ключевых угрозах в интернете и инструментах защиты. После лекции школьники в числе первых в стране прошли "Цифровой диктант", закрепив полученные знания на практике.

Генеральный директор РАЭК Сергей Гребенников отметил, что "Цифровой диктант" охватывает всю страну от Калининграда до Сахалина:

"В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти еще большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ. Уверен, что Всероссийская акция "Цифровой Диктант" сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети", — сказал Сергей Гребенников.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: "Цифровой Диктант" — это не просто тестирование, а значимое мероприятие. Учиться никогда не поздно, и в цифровой грамотности делать это нужно непрерывно, так как развиваются технологии, навыки и возможности. Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения Диктанта и приобретения нового ценного опыта".