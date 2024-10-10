16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито назвал имена победителей конкурса сценариев для "Цифрового ликбеза" "Газпром трансгаз Томск" и НОТА (Холдинг Т1) займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК Аналитика МТС RED: В Поволжье хакеры стали чаще атаковать транспортные и ИТ-компании Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Авито назвал имена победителей конкурса сценариев для "Цифрового ликбеза"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В основу серий нового сезона "Цифрового ликбеза" от Авито лягут идеи сценариев от Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области. Они будут посвящены безопасному поиску работы в интернете, получению и отправке посылок через "Авито Доставку".

Имена победителей были озвучены в рамках старта пятого сезона Всероссийской акции "Цифровой Диктант" в офисе Авито. В шорт-лист вошли работы, которые прислали школьники из Тюмени, Вологодской области, Балтийска, Краснодара, Сочи и Москвы.

Всего на конкурс прислали более 60 работ со всех уголков страны, из них было отобрано 10 работ, авторы которых смогут посетить офис Авито в Москве и получить памятные подарки от компании.

В ходе церемонии открытия "Цифрового диктанта" управляющий партнер Авито Сергей Пивень подчеркнул, что компании очень важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности:

"Первая ценность Авито гласит, что все начинается с потребностей пользователя. Потребность в безопасности, как мне кажется — самая естественная для человека. Авито — очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 миллионов объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов человек — это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру "Стражи Авито", "Цифровой ликбез". И это работает: две трети из тех, кто прошел "Стражей", подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности. "Цифровой диктант" — важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его", — отметил Сергей Пивень.

Директор по безопасности и доверию Авито Наталья Юматова обратила внимание, что уровень цифровой грамотности пользователей постепенно растет, в том числе за счет реализации таких крупных проектов, как "Цифровой диктант" и "Цифровой ликбез":

"За последние 4 года, за счет комплексной работы, которая включает в себя внедрение инструментов защиты и реализацию образовательных проектов, мы смогли в 100 раз сократить число обращений по поводу небезопасного поведения на платформе. И этого было бы сложно добиться без таких крупных образовательных проектов, как "Цифровой диктант", — рассказала Наталья Юматова.

Ведущими открытия "Цифрового диктанта" в формате ток-шоу стали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), идеолог акции Сергей Гребенников и телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

В ходе мероприятия было организовано прямое включение из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Астрахани, Нарьян-Мара, Элисты, Ставрополя, и других городов. В Санкт-Петербурге Авито провел урок цифровой безопасности для учеников Академии цифровых технологий — крупнейшей площадки дополнительного образования для школьников Петербурга. В формате интерактивной лекции по теме безопасных покупок ребятам рассказали о ключевых угрозах в интернете и инструментах защиты. После лекции школьники в числе первых в стране прошли "Цифровой диктант", закрепив полученные знания на практике.

Генеральный директор РАЭК Сергей Гребенников отметил, что "Цифровой диктант" охватывает всю страну от Калининграда до Сахалина:

"В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти еще большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ. Уверен, что Всероссийская акция "Цифровой Диктант" сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети", — сказал Сергей Гребенников.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: "Цифровой Диктант" — это не просто тестирование, а значимое мероприятие. Учиться никогда не поздно, и в цифровой грамотности делать это нужно непрерывно, так как развиваются технологии, навыки и возможности. Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения Диктанта и приобретения нового ценного опыта".

"Цифровой диктант" — это самая масштабная в России проверка знаний в области цифровой грамотности, которая пройдет с 10 по 28 октября и охватит жители всех регионов России. Авито уже третий год выступает генеральным партнером акции. Проверить себя на знание основ цифровой грамотности может каждый с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф. Также на сайте акции работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти "Цифровой Диктант", а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3