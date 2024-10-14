Энергетики "Т Плюс" провели игру "Теплоцентраль" для учащихся центра "Вега"

Сотрудники "Т Плюс" провели профориентационную игру "Теплоцентраль" для учащихся самарского регионального центра для одаренных детей "Вега". В мероприятии приняли участие молодые люди, планирующие по окончании школы поступить на теплоэнергетический факультет Самарского государственного технического университета.
Под руководством модераторов из числа специалистов Самарской ГРЭС ребята разбились на команды и в соревновательной форме создавали схемы теплоснабжения в виртуальном городе. Игра "Теплоцентраль" создана энергетиками "Т Плюс". Ее правила максимально приближены к действительности: участникам предлагается построить тепловые сети, подключить к ним объекты и затем решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы.
"Подобные игры мы проводим на регулярной основе - как в высших и средних специальных образовательных учреждениях, так и в школах. С помощью компьютерной модели все желающие могут на время стать энергетиками и испытать свои силы в решении кейсов, аналогичных реальной работе предприятий тепловых сетей", - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Все участники игры получили от организаторов памятные подарки и "Билеты в будущее", предоставляющие возможность прохождения оплачиваемой практики и дающие приоритетное право на последующее трудоустройство в большой энергетике.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.