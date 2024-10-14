16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В колледжах "Профессионалитета" Самарской области состоится Единый день открытых дверей В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников РСХБ на "Золотой осени": Российское агрообразование может стать "экспортным товаром" Энергетики "Т Плюс" провели игру "Теплоцентраль" для учащихся центра "Вега" "Ингосстрах" совместно с Высшей школой бизнеса МГУ второй год подряд запустили курс "Цифровые продукты будущего"

Образование Общество

Энергетики "Т Плюс" провели игру "Теплоцентраль" для учащихся центра "Вега"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 353
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Т Плюс" провели профориентационную игру "Теплоцентраль" для учащихся самарского регионального центра для одаренных детей "Вега". В мероприятии приняли участие молодые люди, планирующие по окончании школы поступить на теплоэнергетический факультет Самарского государственного технического университета.

Под руководством модераторов из числа специалистов Самарской ГРЭС ребята разбились на команды и в соревновательной форме создавали схемы теплоснабжения в виртуальном городе. Игра "Теплоцентраль" создана энергетиками "Т Плюс". Ее правила максимально приближены к действительности: участникам предлагается построить тепловые сети, подключить к ним объекты и затем решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы.

"Подобные игры мы проводим на регулярной основе - как в высших и средних специальных образовательных учреждениях, так и в школах. С помощью компьютерной модели все желающие могут на время стать энергетиками и испытать свои силы в решении кейсов, аналогичных реальной работе предприятий тепловых сетей", - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Все участники игры получили от организаторов памятные подарки и "Билеты в будущее", предоставляющие возможность прохождения оплачиваемой практики и дающие приоритетное право на последующее трудоустройство в большой энергетике.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3