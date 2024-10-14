Энергетики "Т Плюс" провели игру "Теплоцентраль" для учащихся центра "Вега"

Сотрудники "Т Плюс" провели профориентационную игру "Теплоцентраль" для учащихся самарского регионального центра для одаренных детей "Вега". В мероприятии приняли участие молодые люди, планирующие по окончании школы поступить на теплоэнергетический факультет Самарского государственного технического университета.

Под руководством модераторов из числа специалистов Самарской ГРЭС ребята разбились на команды и в соревновательной форме создавали схемы теплоснабжения в виртуальном городе. Игра "Теплоцентраль" создана энергетиками "Т Плюс". Ее правила максимально приближены к действительности: участникам предлагается построить тепловые сети, подключить к ним объекты и затем решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы.

"Подобные игры мы проводим на регулярной основе - как в высших и средних специальных образовательных учреждениях, так и в школах. С помощью компьютерной модели все желающие могут на время стать энергетиками и испытать свои силы в решении кейсов, аналогичных реальной работе предприятий тепловых сетей", - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Все участники игры получили от организаторов памятные подарки и "Билеты в будущее", предоставляющие возможность прохождения оплачиваемой практики и дающие приоритетное право на последующее трудоустройство в большой энергетике.