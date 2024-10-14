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Образование Общество

РСХБ на "Золотой осени": Российское агрообразование может стать "экспортным товаром"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такое заявление на полях 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" сделала управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Екатерина Артюгина.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Отрасль АПК сейчас является одной из динамично развивающихся и ведущих отраслей экономики России. Для обеспечения работы отрасли нужны квалифицированные кадры и сейчас, и в будущем. Профессию в агроотрасли можно освоить в ведущих агровузах страны, поддержку которым оказывает Россельхозбанк. Кроме того, в 2022 году банк запустил собственный ресурс "Я в агро" — цифровую платформу для школьников и студентов, которая помогает выбрать аграрную профессию и сделать первые успешные шаги. Вокруг платформы сформировалось мощное комьюнити, объединяющее ведущие компании АПК, вузы, ссузы, школы, благодаря чему учащиеся могут не только узнать о доступных профессиях, но и построить карьерный маршрут, включающий образовательный путь, вакансии и стажировки, истории успеха, идеи новых проектов и поддержку текущих, взаимодействие с компаниями и учеными, а также интересные развлекательные активности.

Российское агрообразование набирает популярность у студентов за рубежом. Так, среди 123 000 человек, зарегистрированных в проекте "Золотой кадровый резерв" на платформе "Я в агро" среди учащихся — граждане других стран. На платформе представлен широкий спектр возможностей в том числе и для иностранных студентов, благодаря которым можно значительно повысить эффективность их работы.

Также у компаний, представленных на платформе, работают иностранные специалисты, добившиеся успеха в своей деятельности, и уже запланированы лекции иностранных ученых в Цифровом лектории.

Кроме того, в партнерских вузах банка реализуется ряд программ и проектов, направленных на интеграцию иностранных студентов и повышение привлекательности обучения среди учащихся за рубежом. Например, в Белгородском ГАУ и других вузах проводятся адаптационные тренинги для иностранных студентов-первокурсников, на которых обсуждают вопросы начала обучения, трудности в понимании русского языка, а в Кубанском ГАУ, который в 2024 году стал лидером по поступившим иностранным студентам, проводятся выездные мероприятия Россотрудничества и онлайн-встречи с абитуриентами из зарубежных стран. Большинство образовательных программ российских агровузов имеют сертификаты соответствия международным образовательным стандартам. Так, образовательные программы РГАУ-МСХА прошли международную внешнюю экспертизу в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA.

"Если раньше российское высшее профессиональное образование было не самым популярным даже внутри страны, то сейчас оно привлекает абитуриентов не только из России, но и из-за рубежа. Наш анализ показывает, что развитие маркетинга и брендинга — необходимая часть процесса привлечения иностранных студентов. А для этого необходимы создание привлекательного имиджа российских образовательных учреждений и компаний на международной арене, использование цифрового маркетинга для продвижения образовательных программ и возможностей. Все эти инструменты мы успешно используем на платформе "Я в Агро" и это дало возможность привлечь на наш ресурс учащихся из других стран. Мы верим, что российское образование станет (если уже не стало) новым продуктом для экспорта", — отмечает управляющий директор Центра финансовых технологий Россельхозбанка.

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