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Образование Общество

"Сила - в многообразии": общество "Знание" запускает акцию к Дню народного единства

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 октября по 14 ноября жители Самарской области могут стать участниками просветительских встреч, посвященных языкам и традициям народов России. Общество "Знание" подготовило методические материалы для проведения лекций.

Фото: Российское общество "Знание"

Большое внимание в лекции уделяется роли русского языка и диалектам. Наш язык вобрал в себя множество слов из языков малых народов России. В этом его сила и уникальность - он отражает богатую историю межэтнических контактов. Благодаря этому жители не только понимают друг друга, но и находят точки соприкосновения, помогая сохранять культурное наследие всех народов. При этом заимствования из русского можно найти в других языках мира. Например, в английском используются слова "нигилист" и "мамонт", в немецком - "луноход", "космонавт" и "коллектив", а финны позаимствовали слова "хороший" и "аккуратный". Эти примеры подчеркивают взаимное обогащение языков и культур, что делает наше общение еще более многогранным и разнообразным.

Дополнительно слушатели смогут ознакомиться с уникальными традициями народов России. Отдельное внимание будет уделено марафону "Знание.Первые", который 4-6 ноября пройдет во всех федеральных округах страны.

В День народного единства в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде. Пятигорске, Сочи, Архангельске, а также в новых регионах. Открытые лекции, дискуссии и диалоги ожидают слушателей марафона Российского общества "Знание". Своим опытом поделятся государственные и общественные деятели, герои страны, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусств, а также выдающиеся ученые. Они расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и многом другом. Центральной площадкой марафона на три дня станет Москва. Зарегистрироваться на мероприятие "Знание.Первые" и ознакомиться со всеми возможностями можно на сайте Российского общества "Знание".

День народного единства отмечается в России с 2004 года. В этом году праздник пройдет в 20-й раз. Памятная дата служит напоминанием о том, что наша сила - в сплоченности. Жители страны могут говорить на разных языках, иметь свои традиции, но когда речь идет о судьбе государства - все объединяются.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года - Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года - Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости "перезапуска" Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества "Знание" - на сайте и в социальных сетях проекта: "ВКонтакте", Telegram.

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