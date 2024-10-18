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Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием предпринимателей.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

К главе региона обратился директор ООО "Рулевые системы" Евгений Пархандеев. Предприятие, образованное более 20 лет назад, один из крупнейших российских производителей механизмов рулевой системы для автомобилей. Компания является поставщиком АО "АвтоВАЗ", обеспечивая системы рулевого управления, включая такие ее компоненты, как масляный бак, насосы, промежуточный вал и другие.

На действующей площадке компании в Тольятти организовано современное производство рулевого управления различных типов для легковых автомобилей Lada Niva Legend, Travel, Vesta, Largus. По словам руководителя "Рулевых систем", сейчас планируется расширение мощностей — для автомобиля Lada Iskra и других моделей, с закупкой нового оборудования и запуском дополнительных площадей хранения готовой продукции. Кроме того, перед коллективом предприятия стоит задача углубления локализации производства компонентов рулевого управления, в первую очередь рейки рулевого механизма, а также создание инновационного продукта — рулевого управления с электроусилителем на рейке. Новое оборудование уже закупают с помощью господдержки — займа от Фонда развития промышленности.

Сейчас на предприятии трудятся почти 200 человек, с расширением производства будут созданы новые рабочие места.

Как рассказал Евгений Пархандеев, площадка для строительства нового производственного корпуса определена, но нужно решить вопрос по приведению видов разрешенного использования этих земельных участков к единому назначению. Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области подготовлен алгоритм действий по решению проблемы. Разработана дорожная карта, которая также подразумевает получение разрешения на строительство в срок до конца 2025 года. Планируемый срок завершения строительства — конец 2026 года.

Исполнение мероприятий дорожной карты губернатор взял на личный контроль. Вячеслав Федорищев подчеркнул: "У вас уникальная продукция и коллектив. Конечно, здесь будем поддерживать. Рассчитываем на то, что вы и дальше будете совершенствоваться и предлагать новые решения. У нас задача, чтобы отрасль наращивалась серьезно".

Также на приеме был рассмотрен вопрос индивидуального предпринимателя из Сызрани Евгения Климова, который производит технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Евгений Климов, у него социальное предприятие, в том числе производит протезы для участников СВО.

"Работаем по государственным сертификатам, которые выдает Пенсионный фонд, изготавливаем необходимые средства реабилитации и всегда стараемся, чтобы не страдало качество. Подал документы на грант, чтобы приобрести дополнительное оборудование, расширить штат, увеличить производство, так будем больше людей обслуживать", — рассказал предприниматель.

Hегиональный конкурс грантов для социальных предприятий ежегодно проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. До 500 тыс. руб. могут получить победители конкурса на реализацию своих бизнес-идей.

На встрече обсудили вопрос о необходимости и других мер поддержки социального бизнеса для наращивания объемов производства протезов и иных средств реабилитации — как на законодательном уровне, так и на уровне региона.

Этот вопрос обсудят через две недели на встрече со всеми представителями данной сферы. Соответствующее поручение губернатор Вячеслав Федорищев дал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову.

Гид потребителя

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