Губернатор поздравил жителей Большой Глушицы с юбилеем села

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей села Большая Глушица с юбилеем - Большой Глушице 245 лет.
"В этом селе живут и трудятся талантливые люди, любящие свое дело и свою малую родину.
Село растет, меняется облик, при этом всегда остается гостеприимным и радушным.
Современная Большая Глушица – центр развития образования, культуры, спорта и многих других направлений. Жители села бережно хранят историю и традиции, преумножают достижения предков, благоустраивают родной край.
Дорогие жители Большой Глушицы! Вы достигли серьезных успехов в самых разных сферах, особенно в сельском хозяйстве. Мы гордимся вами!
Вместе нам предстоит еще многое сделать для укрепления экономического потенциала села, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки жили, трудились и были счастливы на родной земле.
Благодарю вас за трудолюбие и ответственное отношение к делу, за заботу о будущем села.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, а Большой Глушице – стабильности и процветания!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...