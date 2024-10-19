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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил жителей Большой Глушицы с юбилеем села

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей села Большая Глушица с юбилеем - Большой Глушице 245 лет.

"В этом селе живут и трудятся талантливые люди, любящие свое дело и свою малую родину.

Село растет, меняется облик, при этом всегда остается гостеприимным и радушным.
Современная Большая Глушица – центр развития образования, культуры, спорта и многих других направлений. Жители села бережно хранят историю и традиции, преумножают достижения предков, благоустраивают родной край.

Дорогие жители Большой Глушицы! Вы достигли серьезных успехов в самых разных сферах, особенно в сельском хозяйстве. Мы гордимся вами!

Вместе нам предстоит еще многое сделать для укрепления экономического потенциала села, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки жили, трудились и были счастливы на родной земле.
Благодарю вас за трудолюбие и ответственное отношение к делу, за заботу о будущем села.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, а Большой Глушице – стабильности и процветания!", - говорится в сообщении. 

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