Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем отца

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем отца.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День отца.
Этот общероссийский праздник особую значимость обретает в объявленный Указом президента РФ В. В. Путина Год семьи.
День отца напоминает нам о той важной роли, которую играет мужчина в деле воспитания и образования детей, прививания им любви к Родине, уважения к нашей истории и духовному наследию.
Каждому ребенку с юных лет важно видеть перед собой пример сильного, ответственного, справедливого отца, который всегда поможет словом и делом, научит всему, что умеет сам. Это вселяет в детей уверенность в своих силах, формирует их характер, учит во всех трудных жизненных ситуациях опираться на семейные ценности, помогает сохранять преемственность поколений.
И, конечно, образ отца — это образ защитника дома, семьи, родной земли. Сегодня многие наши мужчины — отцы, мужья, братья — с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашего государства в зоне специальной военной операции. Это настоящие герои, которые, как их деды и прадеды, сражаются против фашизма, чтобы небо над нашей страной было мирным и чтобы у наших детей было будущее.
Дорогие друзья! Сбережение народа, поддержка семей с детьми, сохранение семейных традиций — абсолютный приоритет государства. Уверен, чем больше будет у нас дружных, благополучных, многодетных семей, тем большего мы сможем добиться во всех сферах жизни и тем сильнее будет наша великая держава — Россия.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейных радостей, благополучия, мира и добра!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...