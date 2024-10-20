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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем отца

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем отца.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День отца.
Этот общероссийский праздник особую значимость обретает в объявленный Указом президента РФ В. В. Путина Год семьи.

День отца напоминает нам о той важной роли, которую играет мужчина в деле воспитания и образования детей, прививания им любви к Родине, уважения к нашей истории и духовному наследию.

Каждому ребенку с юных лет важно видеть перед собой пример сильного, ответственного, справедливого отца, который всегда поможет словом и делом, научит всему, что умеет сам. Это вселяет в детей уверенность в своих силах, формирует их характер, учит во всех трудных жизненных ситуациях опираться на семейные ценности, помогает сохранять преемственность поколений.

И, конечно, образ отца — это образ защитника дома, семьи, родной земли. Сегодня многие наши мужчины — отцы, мужья, братья — с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашего государства в зоне специальной военной операции. Это настоящие герои, которые, как их деды и прадеды, сражаются против фашизма, чтобы небо над нашей страной было мирным и чтобы у наших детей было будущее.

Дорогие друзья! Сбережение народа, поддержка семей с детьми, сохранение семейных традиций — абсолютный приоритет государства. Уверен, чем больше будет у нас дружных, благополучных, многодетных семей, тем большего мы сможем добиться во всех сферах жизни и тем сильнее будет наша великая держава — Россия.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейных радостей, благополучия, мира и добра!", - говорится в сообщении. 

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