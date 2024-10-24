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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники все чаще используют мобильные трояны для заражения пользовательских устройств. С января 2024 года ежемесячное число случаев инфицирования банковскими мобильными троянами увеличилось в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом, фиксируют эксперты МегаФона. В результате таких атак жертва рискует не только безопасностью персональных данных, но и денежными средствами.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Троянская программа, как правило, маскируется под легитимное ПО. С помощью нее злоумышленники крадут личные данные, могут следить за действиями абонента, а также совершать несанкционированные банковские операции без ведома жертвы.

Если в прошлом году доля банковских мобильных троянов составляла только 5-7% от всего объема выявленных заражений устройств, то сейчас этот показатель достигает 20% и, по оценкам специалистов, будет только увеличиваться.

Мобильные трояны распространяются разными каналами. Например, это может быть прямая ссылка для скачивания APK-файла, которая отправляется списку контактов абонента с побуждающим сообщением. Иногда пользователи переходят по мошеннической ссылке, которая имитирует магазин с популярными приложениями и играми. В действительности жертва скачивает зловредное ПО.

Популярными каналами распространения вредоносного ПО и фишинга по-прежнему являются рассылки в мессенджерах, электронной почте и СМС-сообщениях. За январь–сентябрь антиспам-системами МегаФона заблокировано более 3,5 млн СМС с признаками автоматизированной рассылки, которые могли быть направлены на распространение фишинга и вредоносного ПО.

Кроме того, ссылка на скачивание зараженного APK-файла может содержаться в рекламном баннере стороннего приложения, а также в push-уведомлениях от различных сервисов и сайтов. При попытке перехода на выявленные ресурсы в браузере появляется предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

Ежедневно оператор выявляет несколько сотен новых мошеннических доменов, цель которых — украсть данные пользователей. А общее количество подобных сайтов, обнаруженных специалистами оператора за три квартала текущего года, превысило 135 тысяч.

В процессе установки мобильный троян обычно запрашивает различные доступы: к чтению СМС, совершению вызовов, медиабиблиотеке, списку контактов и так далее. Если пользователь выдаст стороннему приложению эти права, то мошенники смогут среди прочего читать и отправлять СМС-сообщения с кодами авторизации, а также собирать другую конфиденциальную информацию. В результате без ведома абонента приложение потенциально получает возможность снимать деньги с банковского счета.

"В последние месяцы число таких атак заметно выросло. Специалисты МегаФона изучают поведение вредоносного ПО и разрабатывают алгоритмы для выявления "зараженных" устройств. В автоматическом режиме системы МегаФона фиксируют попытки перехода на сервера управления мобильными троянами. Для самих абонентов эти действия невидимы и со стороны определить заражение трояном довольно сложно. После выявления подобных гаджетов мы сообщаем абонентам о потенциальной угрозе и рекомендуем проверить устройство на наличие вирусов", — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Косвенным признаком заражения зловредным ПО могут стать необъяснимые списания с банковского или мобильного счета, неизвестная отправка СМС в детализации или аномально быстрый расход заряда батареи. Чтобы не стать жертвой троянской программы, необходимо избегать перехода по сомнительным ссылкам, не выдавать разрешение на чтение СМС и совершение вызовов приложениям, которые для этого не предназначены, а также периодически проверять свое мобильное устройство антивирусом.

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