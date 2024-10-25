МТС начала предупреждать жителей Самарской области о телефонном мошенничестве во время звонка

ПАО "МТС", цифровая экосистема объявляет о запуске функции "Безопасный звонок", которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Новой услугой уже могут воспользоваться и жители Самарской области.
Функция "Безопасный звонок" предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. Если ИИ замечает подозрительную активность в течение первой минуты разговора, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе.
"Мы постоянно внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества. Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция "Безопасный звонок" позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов", — прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.
Подключить услугу можно в сервисе "Защитник" в приложении Мой МТС. При подключении действует бесплатный 7-дневный период при подключении услуги, после чего её стоимость составит 199 рублей в месяц. Голосовой сигнал о мошенничестве услышит только сам пользователь, принявший звонок.
По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.