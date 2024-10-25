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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС начала предупреждать жителей Самарской области о телефонном мошенничестве во время звонка

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема объявляет о запуске функции "Безопасный звонок", которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Новой услугой уже могут воспользоваться и жители Самарской области.

Фото: предоставлено МТС

Функция "Безопасный звонок" предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. Если ИИ замечает подозрительную активность в течение первой минуты разговора, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе.

"Мы постоянно внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества. Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция "Безопасный звонок" позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов", — прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.

Подключить услугу можно в сервисе "Защитник" в приложении Мой МТС. При подключении действует бесплатный 7-дневный период при подключении услуги, после чего её стоимость составит 199 рублей в месяц. Голосовой сигнал о мошенничестве услышит только сам пользователь, принявший звонок.

По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

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