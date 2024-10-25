Тольяттинский университет вошел в тройку лидеров по количеству участников олимпиады "Звезда"

В пятницу, 25 октября, в СамГТУ прошло выездное заседание оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" с участием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В совещании приняли участие первый зампредседателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Звезда" — самая крупная негосударственная школьная олимпиада, поддержанная президентом России Владимиром Путиным. В ней принимают участие школьники из 83 регионов РФ. Организатор — Союз машиностроителей России. Как отметил Вячеслав Федорищев, Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны по количеству участников "Звезды".

Одной из площадок для очного проведения многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" с 2016 г. является Тольяттинский госуниверситет.

"В свое время мы взяли обязательство перед депутатом Государственной Думы, первым вице-президентом Союзмаша России Владимиром Гутеневым, что будем наращивать количество участников олимпиады "Звезда" на нашей площадке, — говорит ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. — Конечно, эти обязательства нам не в тягость, потому что это работает на раннюю профориентацию среди школьников по инженерным направлениям, привлечение и поддержку талантливой молодежи. Мы прекрасно понимаем, что это, в конечном итоге, работает и на ТГУ — повышает качество знаний наших абитуриентов. При подготовке к олимпиаде всегда задействованы преподаватели нашего университета. Они не только проверяют работы участников "Звезды", но и рассказывают школьникам о ТГУ. Ребята лучше начинают понимать, что хорошее инженерное образование можно получить, не уезжая из региона и родного города. А потом и трудоустроиться на предприятиях Самарской области, многие из которых — лидеры в своих отраслях".

Интерес школьников к самой олимпиаде и к инженерным направлениям подготовки заметно вырос. Если в 2022-2023 учебном году было 8021 участников, то в сезоне 2023-2024 уже более 13,4 тыс. учащихся шестых-одиннадцатых классов показывали свои знания в отборочных турах "Звезды". По этим показателям ТГУ входит в тройку лидеров среди вузов Самарской области, где проводится олимпиада.

"Тольяттинский госуниверситет считает важным для себя участие в олимпиадном движении "Союза машиностроителей России". Участники олимпиады "Звезда" сегодня — это те талантливые юноши и девушки, которые уже завтра станут студентами, молодыми специалистами и будут двигать Россию вперед, обеспечивать ее технологический суверенитет", — подчеркнул Михаил Криштал.