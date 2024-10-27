Более 90 человек тушат ресторан на 9-й Просеке в Самаре

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В воскресенье, 27 октября, в 19:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в ресторане на 9-й Просеке, 5 линия, 4, в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.