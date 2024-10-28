Причиной пожара в ресторане на 9 Просеке в Самаре мог быть аварийный режим проводки

Стала известно, что могло стать причиной крупного пожара в ресторане на территории санатория "Самарский". По данным Волга Ньюс, МЧС рассматривает основной версией аварийный режим электропроводки.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 19:28 накануне, 27 числа. В здании горели крыша и воздуховод вытяжки. В 23:30 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м.
В 2:04 28 октября пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, эвакуировано 145 человек. Для тушения пожара привлекались 132 человека и 41 единица техники.
По информации источников Волга Ньюс, горела крыша столовой-ресторана в санатории. 145 человек эвакуировали на территории самого санатория. Сейчас причины пожара проверяются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !