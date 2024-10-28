Причиной пожара в ресторане на 9 Просеке в Самаре мог быть аварийный режим проводки

Стала известно, что могло стать причиной крупного пожара в ресторане на территории санатория "Самарский". По данным Волга Ньюс, МЧС рассматривает основной версией аварийный режим электропроводки.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 19:28 накануне, 27 числа. В здании горели крыша и воздуховод вытяжки. В 23:30 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м.

В 2:04 28 октября пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, эвакуировано 145 человек. Для тушения пожара привлекались 132 человека и 41 единица техники.

По информации источников Волга Ньюс, горела крыша столовой-ресторана в санатории. 145 человек эвакуировали на территории самого санатория. Сейчас причины пожара проверяются.