Пожар в ресторане на 9-й просеке тушили больше 6 часов

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В понедельник, 28 октября, в 2:04 был ликвидирован пожар в ресторане "Prosecco9" на 9-й просеке, 5 линия, 4 в Кировском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области