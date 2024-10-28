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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская "дочка" Ростеха срывает сроки по миллиардному госзаказу для "Крымской железной дороги"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГУП "Крымская железная дорога" взыскивает с АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" более 104 млн руб. за просрочку исполнения обязательств по контракту.

"Самарское инновационное предприятие радиосистем" (СИП РС) - дочернее общество АО "Концерн "Автоматика", входящее в Госкорпорацию "Ростех". В конце 2021 г. организация подрядилась на госконтракт с ФГУП "Крымская железная дорога" (на 100% принадлежит Росжелдору). СИП РС должно было смонтировать сети связи вдоль железнодорожных путей, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополь. Цена контракта составила 1,35 млрд рублей. 

Как указано в документах, поставщику услуги было перечислено 1,2 млрд рублей. Из этой суммы самарское предприятие освоило 124,4 млн рублей. Все работы СИП РС обязалось выполнить до ноября 2023 года.

В мае 2024 г. "Крымская железная дорога" выставила подрядчику претензию за просрочку выполнения обязательств и начислила за это чуть более 104 млн руб. неустойки. За взысканием денег госпредприятие обратилось в Арбитражный суд Республики Крым. Решение по делу пока не принято.

По информации ИАС Seldon.Basis, АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" зарегистрировано в Самаре в 2017 году. Уставный капитал - 37,3 млн рублей. Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Генеральный директор - Александр Бузов. Контракт с ФГУП "Крымская железная дорога" является единственным из госзаказов.

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