Самарская "дочка" Ростеха срывает сроки по миллиардному госзаказу для "Крымской железной дороги"

ФГУП "Крымская железная дорога" взыскивает с АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем" более 104 млн руб. за просрочку исполнения обязательств по контракту.

"Самарское инновационное предприятие радиосистем" (СИП РС) - дочернее общество АО "Концерн "Автоматика", входящее в Госкорпорацию "Ростех". В конце 2021 г. организация подрядилась на госконтракт с ФГУП "Крымская железная дорога" (на 100% принадлежит Росжелдору). СИП РС должно было смонтировать сети связи вдоль железнодорожных путей, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополь. Цена контракта составила 1,35 млрд рублей.

Как указано в документах, поставщику услуги было перечислено 1,2 млрд рублей. Из этой суммы самарское предприятие освоило 124,4 млн рублей. Все работы СИП РС обязалось выполнить до ноября 2023 года.

В мае 2024 г. "Крымская железная дорога" выставила подрядчику претензию за просрочку выполнения обязательств и начислила за это чуть более 104 млн руб. неустойки. За взысканием денег госпредприятие обратилось в Арбитражный суд Республики Крым. Решение по делу пока не принято.