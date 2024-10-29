Компания "Транспорт будущего" передала в школьные библиотеки Тольятти 60 книг

Фонды школьных библиотек автограда пополнились наборами на авиационную тематику от компании "Транспорт будущего". Книги в международный день школьных библиотек получили гимназия № 77, лицеи №№ 19 и 57.
Презент полезный и актуальный: в лицеях №№ 19 и 57 уже реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Его цель — повысить интерес к российским беспилотникам среди различных отраслей экономики, в том числе в сельском хозяйстве, безопасности, транспорте. В рамках проекта школьники изучают устройство беспилотников, обучаются моделированию и пилотированию.
"Книжный подарок от компании "Транспорт будущего" — замечательная инициатива. Специальная литература поможет развивать культуру чтения, обучать старшеклассников новому направлению техники", — прокомментировала событие директор лицея № 57 Людмила Козырева.
С воодушевлением встретили книги и в гимназии № 77, ученики которой изучают устройство и принципы работы дронов.
"Наша библиотека пополнилась очень нужными изданиями. У школьников большой интерес к отрасли беспилотников, они с удовольствием занимаются в кружке. Благодарим компанию "Транспорт будущего" за пример заботы о подрастающем поколении и плодотворное сотрудничество", — отметила директор гимназии № 77 Татьяна Усиевич.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения