Компания "Транспорт будущего" передала в школьные библиотеки Тольятти 60 книг

Фонды школьных библиотек автограда пополнились наборами на авиационную тематику от компании "Транспорт будущего". Книги в международный день школьных библиотек получили гимназия № 77, лицеи №№ 19 и 57.

Презент полезный и актуальный: в лицеях №№ 19 и 57 уже реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Его цель — повысить интерес к российским беспилотникам среди различных отраслей экономики, в том числе в сельском хозяйстве, безопасности, транспорте. В рамках проекта школьники изучают устройство беспилотников, обучаются моделированию и пилотированию.

"Книжный подарок от компании "Транспорт будущего" — замечательная инициатива. Специальная литература поможет развивать культуру чтения, обучать старшеклассников новому направлению техники", — прокомментировала событие директор лицея № 57 Людмила Козырева.

С воодушевлением встретили книги и в гимназии № 77, ученики которой изучают устройство и принципы работы дронов.

"Наша библиотека пополнилась очень нужными изданиями. У школьников большой интерес к отрасли беспилотников, они с удовольствием занимаются в кружке. Благодарим компанию "Транспорт будущего" за пример заботы о подрастающем поколении и плодотворное сотрудничество", — отметила директор гимназии № 77 Татьяна Усиевич.