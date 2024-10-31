"Ингосстрах" провел день открытых дверей для преподавателей московских вузов

В головном офисе "Ингосстраха" прошла встреча представителей корпоративного университета компании с преподавателями московских вузов, на которой им представили программы для амбассадоров. На мероприятии присутствовали 38 преподавателей ведущих партнерских вузов. В их числе — МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет, МИФИ, МИСиС, МФТИ, ГУУ, Московский политехнический университет и др.

Главная цель дня открытых дверей — это знакомство гостей с ценностями, культурой и проектами "Ингосстраха" в рамках взаимодействия с молодежью. Сотрудники компании рассказали преподавателям о преимуществах, условиях и направлениях стажировок. Впоследствии они станут проводниками для своих студентов на их карьерном пути и окажут помощь в выборе первого места работы.

"На данный момент в Москве работают шесть амбассадоров вузов. Перед нами стоит задача ежегодно закрывать в столичном регионе более 200 стажерских вакансий, спектр направлений объемный — от IT до маркетинга. Безусловно, осилить эту задачу легче с ростом числа влюбленных в эту миссию людей, которые передают знания и опыт ребятам", — отмечает Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" компании "Ингосстрах".

Сейчас компания ориентируется на экономические и технические специальности. Перед "Ингосстрахом" стоит задача найти новых амбассадоров среди вузовских преподавателей соответствующих профилей. Они помогают транслировать миссию и идеи компании, тем самым привлекая заинтересованных студентов на стажировки.

"Благодаря программе для амбассадоров наша стажерская аудитория стала целевой, а конверсия в штат — свыше 30%. Очень важно, чтобы у преподавателей и бизнеса была синергия — понятная и эффективная. Когда мы запускали проект по привлечению молодежи, мы поставили перед собой цель выстроить грамотную систему: идти через аудиторный отбор, через сотрудничество с педагогами, через привлечение студентов, которых они видят в реальной среде — мотивированных, с высоким потенциалом, способных произвести результат и достичь целей. Мы уверены, что роль амбассадора в этом вопросе ключевая. Когда педагог предоставляет стажеру не вымышленный карьерный трек, а реальный, который он видел своими глазами, — это отдельная ценность образования. На наш взгляд, чем больше таких программ в бизнесе, тем больше молодых людей будут правильно профориентированы. Верная профориентация — один из факторов успеха в карьере", — добавила Виктория Таланова.