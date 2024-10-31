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Образование Общество

В Самарском техническом университете при поддержке Сбера прошёл день профориентации в ИТ

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке Сбера и благотворительного фонда "Вклад в будущее" эксперты международной школы "Алгоритмика" провели профориентационное мероприятие для самарских школьников. Ученики 5-11 классов узнали, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем.

В рамках дня профориентации в ИТ школьники и их родители приняли участие в мастер-классе "Наука в повседневной жизни или что ждет меня в ВУЗе?", а также в научном квизе "Цифровой прорыв".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Убеждена, что профориентация в сфере информационных технологий играет решающую роль в формировании успешного будущего молодежи. В условиях стремительных изменений и развития технологического мира именно ИТ-отрасль предоставляет самые разнообразные перспективы и возможности для карьерного роста. Сегодняшнее мероприятие — это не просто встреча, это реальная платформа, на которой школьники могут получить ценные знания о востребованных профессиях в сфере информационных технологий. Мы стремимся поддерживать учащихся на каждом этапе их обучения, потому что верим, что именно от них зависит, как будет выглядеть наше общество завтра".

Александра Панкратова, мама старшеклассника:

"Для нас это образование, которое готовит к будущему: ребёнок развивает креативность, критическое мышление, учится коммуникациям и работе в команде. Сын мечтает работать в Сбере и, думаю, все эти знания непременно ему пригодятся".

Международная школа программирования "Алгоритмика" с 2017 года обучает детей программированию, математике и информатике. 1 млн учащихся в 450 городах и 97 странах уже прошли обучение по программам школы.

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