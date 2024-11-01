Выпускников колледжей Тольятти и Отрадного трудоустроят на предприятиях "Т Плюс"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" подписал соглашение о сотрудничестве с 9 колледжами и техникумами Тольятти и Отрадного в рамках создания Объединения учреждений профессионального образования. Работа в данном формате позволит организовать системную подготовку кадров для трудоустройства на энергетические объекты региона.

Учащиеся профессиональных образовательных организаций (ПОО), вошедших в Объединение, смогут уже с первого года обучения совмещать теорию и практику. Благодаря гибкому графику работы на действующих объектах "Т Плюс" выпускники технических колледжей и техникумов смогут получить не только аттестат о средне-специальном образовании, но и успеют адаптироваться к запросам работодателя. Важным итогом взаимодействия ПОО с "Т Плюс" станет гарантированное трудоустройство молодых работников с полным социальным пакетом и достойными условиями труда.

"Сегодня энергетическая отрасль может предложить выпускникам колледжей и техникумов большой выбор разнообразных возможностей. Мы заинтересованы в привлечении молодежи, которая готова узнавать новое, развиваться в личностном и профессиональном плане. Взаимодействие в рамках Объединения позволит студентам адаптироваться к работе в энергокомпании и на момент выпуска из учебного заведения стать полноценным сотрудником крупного энергетического холдинга", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В Объединение ПОО с Самарским филиалом "Т Плюс" вошли тольяттинский электротехнический техникум, колледж технического и художественного образования, тольяттинский политехнический колледж, тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, тольяттинский машиностроительный колледж, отрадненский нефтяной техникум, тольяттинский индустриально-педагогический колледж, тольяттинский социально-экономический колледж и тольяттинский химико-технологический колледж.