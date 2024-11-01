Выпускников колледжей Тольятти и Отрадного трудоустроят на предприятиях "Т Плюс"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" подписал соглашение о сотрудничестве с 9 колледжами и техникумами Тольятти и Отрадного в рамках создания Объединения учреждений профессионального образования. Работа в данном формате позволит организовать системную подготовку кадров для трудоустройства на энергетические объекты региона.
Учащиеся профессиональных образовательных организаций (ПОО), вошедших в Объединение, смогут уже с первого года обучения совмещать теорию и практику. Благодаря гибкому графику работы на действующих объектах "Т Плюс" выпускники технических колледжей и техникумов смогут получить не только аттестат о средне-специальном образовании, но и успеют адаптироваться к запросам работодателя. Важным итогом взаимодействия ПОО с "Т Плюс" станет гарантированное трудоустройство молодых работников с полным социальным пакетом и достойными условиями труда.
"Сегодня энергетическая отрасль может предложить выпускникам колледжей и техникумов большой выбор разнообразных возможностей. Мы заинтересованы в привлечении молодежи, которая готова узнавать новое, развиваться в личностном и профессиональном плане. Взаимодействие в рамках Объединения позволит студентам адаптироваться к работе в энергокомпании и на момент выпуска из учебного заведения стать полноценным сотрудником крупного энергетического холдинга", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
В Объединение ПОО с Самарским филиалом "Т Плюс" вошли тольяттинский электротехнический техникум, колледж технического и художественного образования, тольяттинский политехнический колледж, тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, тольяттинский машиностроительный колледж, отрадненский нефтяной техникум, тольяттинский индустриально-педагогический колледж, тольяттинский социально-экономический колледж и тольяттинский химико-технологический колледж.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения