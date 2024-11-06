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Молодежная политика Общество

Молодежь 63 региона научили писать социальные проекты

КИНЕЛЬ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для молодежи Самарской области с 1 по 3 ноября прошла образовательная смена "Амбассадоры активности. Создание". Для 220 участников от 14 до 35 лет эксперты из Самары, Нижнего Новгорода, Липецка и Москвы провели обучающие тренинги по социальному проектированию, разобрали существующие проекты и рассказали, как оформить заявки на участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Выезд "Создание" стал четвертой сменой Школы молодежного актива "Амбассадоры активности". В молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе собрались молодые люди, которые занимаются социальным проектированием. Выезд проходил по двум направлениям: "потенциальные участники грантовых конкурсов" и "наставники молодежи". Участниками первого направления стали молодые жители Самарской области, которые подавали или планируют подавать заявки на участие в различных грантовых конкурсах, а также те, кто уже успешно реализовали свои проекты. Участниками второго направления стали молодые люди, которые имеют большой опыт в социальном проектировании и готовы его передавать, а также ответственные за проектную деятельность в образовательных и молодежных организациях региона.

"Сегодня у молодежи есть множество возможностей реализовать себя, свою идею, сделать личный вклад в развитие города, региона, страны. Одна из них — это грантовые конкурсы, на которых можно выиграть средства для реализации своего проекта. Ключевым конкурсом для молодежи является Росмолодежь.Гранты, на котором физические лица могут выиграть грант до 1 млн рублей. Написание социальных проектов и оформление их в конкурсные заявки — это определенные компетенции, которым можно научиться. Выезд "Амбассадоры активности. Создание" как раз направлен на обучение социальному проектированию. Мы собрали авторитетных спикеров из разных городов, которые в течение трех дней смогли максимально компактно и эффективно передать свои знания нашим участникам. Уверена, что это даст импульс ребятам, и уже в ближайшем будущем количество молодежных проектов в нашем регионе увеличится", — рассказала руководитель выезда "Амбассадоры активности. Создание", заместитель руководителя Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Виктория Хоркина.

На протяжении трех дней эксперты Росмолодежь.Гранты, Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, а также руководители некоммерческих организаций региона проводили тренинги, лекции, практические занятия и мастер-классы. Участники прошли обучение по основам социального проектирования и логике проекта, дизайн-мышлению, разобрали процесс генерации проектной идеи, а также написали заявки на участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты.

Наставников познакомили с проектным сообществом региона, провели лекции и мастер-классы по методам определения проблемы в социальном проектировании, разобрали критерии, ценности и смыслы грантовой заявки, а также обучили новым форматам работы с молодежью.

"Любые изменения в жизни сейчас связаны с проектным управлением. Чем раньше мы начинаем ему учить молодежь, тем быстрее они приобретают навыки, которые необходимы им в жизни. И это не только про проекты, но и про те компетенции, которые необходимы, чтобы стать успешными в жизни", — отметил Михаил Шапкин, эксперт-наставник Росмолодежь.Гранты, г. Нижний Новгород.

На смене "Амбассадоры активности. Создание" участники не только прошли обучение, но и получили консультации у экспертов Росмолодежь.Гранты, на которых разобрали их проекты, помогли доработать и оформить их в заявку. В будущем разработанные проекты участники смогут подать на грантовый конкурс.

"Мне было важно узнать больше, как правильно писать проект, и именно это мне здесь удалось получить. Для нас провели игру "ПроЛог: МСО.проекты", на которой можно пройти все шаги создания проекта. Это было интересно и полезно для нас, а в будущем точно пригодится в работе со студентами. А самое важное — это люди, с которыми мы познакомились. Во многом именно благодаря сообществу появляются новые идеи для проектов, а также рождается команда, которая может реализовать и сам проект", — рассказала Анастасия Данилина, специалист по работе с молодежью Самарского университета, участник смены.

Впереди у проекта "Амбассадоры активности" еще 3 выезда, зарегистрироваться на которые можно по ссылке.

Школа молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодежной политики Самарской области и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение". Партнерами проекта выступают региональное отделение "Движения Первых" Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; молодежный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение "Российские студенческие отряды".
Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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