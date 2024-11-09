В Самаре суд отменил решение об изъятии квартиры из-за строительства метро

Самарский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Самары о принудительном изъятии квартиры в целях строительства метрополитена.
Как сообщает облсуд, изначально министерство строительства Самарской области направило семье, владеющей жилым помещением, копии распоряжения правительства и решения об изъятии, а также проект соглашения с отчетом об определении размера возмещения. Однако ответчики соглашение не подписали, оспаривая сумму возмещения.
После этого министерство обратилось в суд с требованием о принудительном изъятии квартиры. Судом с учетом экспертизы был пересмотрен размер компенсации в пользу ответчиков и удовлетворены требования минстроя.
Однако 6 ноября судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда отменила решение первой инстанции. Было установлено, что изъят земельный участок лишь под частью многоквартирного дома. А уже после этого был сформирован еще один земельный участок, который также изъят под строительство метро. Стоимость этого дополнительно изымаемого земельного участка при расчете компенсации не оценивалась.
Судебная коллегия пришла к выводу, что министерством строительства не был соблюден установленный статьей 32 Жилищного кодекса РФ досудебный порядок изъятия жилого помещения. Ведомство должно было направить распоряжение об изъятии с учетом дополнительного участка, а также проект соглашения об изъятии недвижимости с учетом его стоимости.
Решение Ленинского районного суда отменено, новым решением в удовлетворении требований минстроя отказано.
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