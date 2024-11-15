"Транспорт будущего" представил сертифицированный агродрон S-80

"Транспорт будущего" продемонстрировал агродрон S-80 на Самарском инжиниринговом форуме "ПРОтехнологии-2024. Уже в шестой раз событие организуют в Тольятти правительство Самарской области, международный центр инжиниринга и инноваций, агентство по технологическому развитию, министерство промышленности и торговли РФ.

Обменяться мнениями приехали руководители госкорпораций и предприятий, представители власти, науки и вузов из Московской, Липецкой и Тюменской областей, Чеченской Республики и Удмуртии, Алтайского края и других регионов.

На площадке форума работает выставка инжиниринговых решений, и одной из центральных тем в деловой повестке стало развитие беспилотных систем.

"Производство беспилотников в Тольятти открылось меньше года назад. Первую продукцию предприятие начало выпускать 25 декабря 2023-го, и на сегодня S-80 — наш главный продукт, — комментирует исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров. — В следующем сезоне агродрон сможет полноценно выполнять работы в полях. Мы рассматриваем его как универсальную платформу и тестируем еще в одном направлении — в доставке. Для этих задач S-80 может доставлять грузы до 20 кг до 15 км. Производственные мощности позволяют выпускать на площадке в Тольятти 40 аппаратов в месяц, то есть два в день. Локализация по этому продукту превышает 50%, целевой показатель до конца года — 80%".