Ещё в 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет МегаФона

Более 15 тысяч жителей небольших деревень, сёл и поселков в 21 районе области получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0.
Сотрудничество с департаментом информационных технологий и связи области позволило обеспечить быстрой передачей данных ещё 66 населённых пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Максимальная скорость интернета после проведенных работ может достигать 50 Мбит/с. Это значит, что наряду с общением у абонентов оператора появилась возможность, не покидая дома, получить медицинскую помощь онлайн, оформить государственную услугу (например, подать заявление на регистрацию автомобиля, замену паспорта или записать детей в школу).
"Расширение сети в небольших и удаленных поселениях — социально значимая задача. В таких посёлках большая доля пожилых людей, которым важно оставаться на связи с детьми и внуками. Кроме того, стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, позволяет получать образование и работать, не выезжая в районные центры. По росту трафика мы видим востребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 Гбайт трафика в месяц — на 15% больше чем годом ранее", — комментирует Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.
Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объёмы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.
Технические специалисты провели работы в следующих районах области: Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шенталинском.
Мероприятия по устранению цифрового неравенства реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика" с 2014 года.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.