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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Ещё в 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет МегаФона

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 15 тысяч жителей небольших деревень, сёл и поселков в 21 районе области получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Сотрудничество с департаментом информационных технологий и связи области позволило обеспечить быстрой передачей данных ещё 66 населённых пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Максимальная скорость интернета после проведенных работ может достигать 50 Мбит/с. Это значит, что наряду с общением у абонентов оператора появилась возможность, не покидая дома, получить медицинскую помощь онлайн, оформить государственную услугу (например, подать заявление на регистрацию автомобиля, замену паспорта или записать детей в школу).

"Расширение сети в небольших и удаленных поселениях — социально значимая задача. В таких посёлках большая доля пожилых людей, которым важно оставаться на связи с детьми и внуками. Кроме того, стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, позволяет получать образование и работать, не выезжая в районные центры. По росту трафика мы видим востребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 Гбайт трафика в месяц — на 15% больше чем годом ранее", — комментирует Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.

Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объёмы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Технические специалисты провели работы в следующих районах области: Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шенталинском.

Мероприятия по устранению цифрового неравенства реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика" с 2014 года.

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